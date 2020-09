Hà Nội sẽ bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung và bầu ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch TP

Tối 22/9, ông Lê Minh Đức, Chánh Văn phòng HĐND TP Hà Nội cho biết, ngày 25/9, HĐND TP Hà Nội sẽ triệu tập kỳ họp bất thường để kiện toàn nhân sự cấp cao của thành phố thuộc thẩm quyền của HĐND.

Trước đó, HĐND TP Hà Nội cũng có thông báo chính thức về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 16, HĐND khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp sẽ được tổ chức bắt đầu từ 8h sáng 25/9, để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Theo ông Đức, tại kỳ họp, HĐND TP sẽ tiến hành bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND TP đối với ông Nguyễn Đức Chung.

Đồng thời, nhân sự được giới thiệu thay thế bầu vào chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội là ông Chu Ngọc Anh - người vừa được điều động, chỉ định làm Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội.

Theo chương trình kỳ họp bất thường, dự kiến tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ có bài phát biểu trước HĐND TP.

Ông Chu Ngọc Anh tuy đã được điều động về làm Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội, nhưng vẫn giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ. Theo dự kiến, có thể đến kỳ họp Quốc hội tháng 10 tới, ông Chu Ngọc Anh sẽ được miễn nhiệm chức danh này.

Ông Nguyễn Đức Chung.

...

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Trước đó, ngày 28/8, ông Nguyễn Đức Chung đã bị Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng.

Ông Chung bị bắt tạm giam về hành vi "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước".

Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, ngày 11/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định tạm đình chỉ công tác trong vòng 90 ngày đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Cùng ngày 11/8, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội với ông Nguyễn Đức Chung để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.

Sau khi có quyết định đình chỉ về sinh hoạt Đảng, các chức danh bên Đảng và chức danh chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ngày 3/9, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đã có quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 15, nhiệm kỳ 2015-2021 với ông Nguyễn Đức Chung để các cơ quan tư pháp thực hiện quy trình tố tụng hình sự.

Chiều ngày 18/9 vừa qua, ông Chu Ngọc Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã được Bộ Chính trị điều động phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.



Tác giả: Hoàng Đan

Nguồn tin: Báo Tổ Quốc