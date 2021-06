Gửi ảnh khoả thân cho 'phi công' trên mạng, cô gái bị tống cả tình lẫn tiền

Ngày 9/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) đã khởi tố bị can, lệnh tạm giam Võ Văn Thật (24 tuổi, ngụ thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải) để điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Bị can Võ Văn Thật. Ảnh: CATV.



Theo điều tra ban đầu, Võ Văn Thật quen chị N.T.M.D (26 tuổi, ở huyện Duyên Hải) thông qua mạng xã hội. Sau nhiều lần trò chuyện, do tin tưởng nên chị D. gửi ảnh và video khỏa thân cho Thật.

...

Ngày 29/5, nảy sinh ý định phạm tội, Thật đã nhắn tin đe dọa, uy hiếp tinh thần, ép chị D. quan hệ tình dục và buộc đưa 15 triệu đồng. Nếu chị D. không làm theo yêu cầu, Thật sẽ đăng tải hình ảnh và video khỏa thân của chị D. lên mạng xã hội.

Sợ bị ảnh hưởng, chị D. đã đồng ý. Cùng ngày, khi Thật gặp chị D. nhận tiền tại một phòng trọ ở xã Long Khánh, huyện Duyên Hải thì bị cơ quan Công an bắt quả tang. Công an huyện Duyên Hải đã tạm giữ 1 điện thoại và 15 triệu đồng. Tại cơ quan Công an, Thật khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tác giả: Nhật Huy

Nguồn tin: Báo Tiền Phong