Gỡ phong tỏa quán cơm ở huyện Kỳ Anh liên quan đến lái xe Quảng Ngãi mắc COVID-19

Chiều 25/6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết, 3 trường hợp F1 ở xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh liên quan đến lái xe người Quảng Ngãi đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với COVID-19.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm của các F1 âm tính lần 1, lực lượng chức năng huyện Kỳ Anh đã gỡ bỏ phong tỏa khu vực này.

Sáng 25/6, các lực lượng đã kịp thời triển khai truy vết, cách ly các trường hợp liên quan đến ca bệnh

Hiện, ngành y tế Hà Tĩnh đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân trên, đồng thời triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi cư trú của các trường hợp F1, F2.

Trước đó, trưa 23/6, lái xe T.T.T (SN 1973), trú thôn Tân Lộc, xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi chở hàng đông lạnh ghé vào ăn trưa và tiếp xúc với chủ quán cơm 79 ở thôn Tân Phong, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh.

Lái xe này khi ra đến Nghệ An test nhanh COVID-19 ở Bệnh viện Minh An (Quỳnh Lưu) cho kết quả 2 lần dương tính, sau đó được gửi mẫu đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An làm xét nghiệm khẳng định bằng PCR và cho kết quả dương tính với COVID-19.

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh đã huy động các lực lượng thực hiện ngay việc phong tỏa quán cơm và khu vực xung quanh; tiến hành cách ly các trường hợp F1, F2 liên quan đến ca bệnh.

Tác giả: Phương Nam

Nguồn tin: ANTT/NĐT