“Giật mình” với bản nhạc chế Tết lo phết mang tâm sự của nhiều ngành nghề khác nhau

Bản nhạc chế nhận được nhiều sự quan tâm:

Your browser does not support the video tag.

Nhiều người cảm thấy lo lắng mỗi khi Tết đến, lo tiền bạc, những khoản nợ nần, công việc dồn dập cuối năm, Tết nội, Tết ngoại…Có những người thực sự ngại Tết hơn là vui mừng.

Nắm bắt được điều này, “thánh chế” Thanh Tuyền đã cho ra đời bản nhạc chế Tết lo phết nói về nỗi khổ của mỗi ngành nghề. Từ bác sĩ phải trực Tết, công an bắt trộm cướp ngày Tết cho đến các bà nội chợ lo những bữa cơm ngày Tết và người bán hàng rong…

Bản nhạc chế đã nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến bình luận từ cư mạng. Anh Mạnh Hùng bày tỏ ý kiến sau khi nghe nhạc: “Đúng là Tết đến người lớn ai cũng thấy lo lắng, từ công việc cho đến quà cáp biếu Tết. Vợ chồng tôi đau đầu để tính toán xem về nội hôm nào, về ngoại hôm nào vì tính chất công việc tôi phải trực đến 30 Tết mới được nghỉ”.

Còn chị Hoa Quỳnh thở ngắn than dài: “Bài hát có đoạn nội chợ giống y hệt tôi, năm nào cũng quay ra quay vào lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Ước gì năm nay chồng thay đổi làm việc cùng vợ để Tết vui hơn”.

Anh Nguyễn Nam thì nói giọng hồ hởi hơn: “Biết Tết mang nhiều nỗi lo những ai cũng mong đến Tết. Năm mới chắc chắn sẽ có nhiều cái mới, nhiều niềm vui mới”.

Những lo lắng ngày Tết của các bà nội trợ được đưa vào nhạc chế.

Chia sẻ với PV báo điện tử Người Đưa Tin, “thánh chế” Thanh Tuyền cho hay: “Năm nay, Tết đến sớm vì lịch âm và dương khá gần nhau. Chính bản thân tôi cũng hơi “giật mình” và nghĩ rằng chắc nhiều người cũng như vậy. Vạy nên tôi mới quyết định làm một clip để lắng nghe chia sẻ của một số người trong xã hội. Về hình thức, thay vì phỏng vấn theo kiểu thông thường, tôi đưa nhạc chế vào để mỗi người chia sẻ trên nền giai điệu quen thuộc, như thế sẽ mới lạ và độc đáo hơn”.

“Thánh chế” Thanh Tuyền còn cho hay, chị lựa chọn một số nhân vật tiêu biểu trong xã hội để hỏi về cảm nhận của họ, từ đó viết lời dựa trên thực tế. Khá bất ngờ, clip sau một tuần đăng tải đã có gần 4 triệu lượt xem, hơn 45 nghìn lượt thích, và hơn 47 nghìn chia sẻ.

Người bán hàng rong lo lắng tiền về quê ăn Tết.

“Tôi đã nhận được rất nhiều comment động viên ủng hộ và đồng tình với clip. Tuy nhiên có chút hơi tiếc là tôi đã không thể đưa được thêm nhiều nhân vật - đại diện cho nhiều ngành nghề khác vào clip do thời lượng có hạn.

Có không ít người dùng facebook đã comment và inbox thể hiện mong muốn đưa những tâm sự, mong muốn/ngành nghề của họ vào clip. Tôi rất trân trọng những đóng góp và ý kiến ủng hộ đó.

Một cái Tết đến sớm, còn nhiều bộn bề, lo toan, nhưng trên hết vẫn là dấu mốc của cả một năm, vẫn là vui vầy, sum họp. Tôi hy vọng, sau khi mọi người xem hết clip sẽ cảm thấy vui vẻ và gạt bỏ hết những gì còn vướng mắc của năm cũ để đón một cái Tết cổ truyền thật đầm ấm và hạnh phúc”, chị Thanh Tuyền xúc động nói.

Tác giả: Mai Thu

Nguồn tin: Báo Người đưa tin