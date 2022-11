Giáng cấp, điều chuyển đại úy CSGT dùng dùi cui đánh sau khi rượt người vi phạm

Hình ảnh cảnh sát giao thông bắt kịp, rượt đánh người vi phạm được camera ghi lại - Ảnh chụp từ clip

Sáng 1-11, một lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết Ban giám đốc Công an tỉnh Long An đã họp phương án xử lý đối với ba cảnh sát giao thông liên quan đến việc đuổi theo người vi phạm giao thông rồi dùng dùi cui đánh được camera an ninh ghi lại.

Theo hướng xử lý đã được Ban giám đốc Công an tỉnh thống nhất, người trực tiếp dùng dùi cui đánh người là đại úy H.T.P., thuộc Đội cảnh sát giao thông - trật tự của huyện Tân Trụ, Long An, sẽ bị kỷ luật giáng 1 cấp.

Hai cảnh sát giao thông khác tham gia cùng kíp trực với đại úy H.T.P. (trong đó có một người chở đại úy H.T.P. đuổi theo người vi phạm) sẽ nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

Cảnh sát giao thông lại 'mạnh tay', người chạy xe máy văng xuống ruộng - Video: TVO

"Cả ba cảnh sát giao thông này đều sẽ được điều chuyển ra khỏi lực lượng cảnh sát giao thông. Phương án xử lý này cũng đã được báo cáo về Bộ Công an", vị lãnh đạo này thông tin.

Trước đó vào sáng 31-10, theo báo cáo giải trình ban đầu, khi phát hiện một người đi xe máy không có kính chiếu hậu, kíp trực gồm ba cảnh sát giao thông trên đã yêu cầu người này dừng lại để kiểm tra, tuy nhiên người này không chấp hành hiệu lệnh.

Hai cảnh sát giao thông đã chạy mô tô đuổi theo người này trên đường tỉnh 833, đến khu vực thuộc ấp 2, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ thì đuổi kịp. Khi thấy người này quành xe tiếp tục bỏ chạy, một cảnh sát giao thông đã lao đến dùng dùi cui đánh nhiều cái cho đến khi người này lạc tay lái lủi xuống ruộng ven đường.

Sự việc trên đã được một camera an ninh ven đường ghi lại, sau đó xuất hiện trên mạng xã hội Facebook và nhanh chóng được lan truyền.

Tác giả: SƠN LÂM

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ