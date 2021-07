Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An được thăng quân hàm Thiếu tướng

Ngày 16/7, Bộ Công an đã công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam về thăng cấp bậc hàm cấp Tướng đối với sĩ quan công an nhân dân.

Đại tá Phạm Thế Tùng được phong lên hàm tướng sau 3 tháng Bộ điều động về Nghệ An nhậm chức Giám đốc Công an tỉnh này.



Theo đó, Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chính thức được thăng quân hàm Thiếu tướng.

Thiếu tướng Tùng được điều động về làm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An từ ngày 22/4/2021 để thay thế cho Thiếu tướng Võ Trọng Hải đã được Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An ông Tùng đã kinh qua các chức vụ: là cán bộ phòng PC15 Công an tỉnh Hải Hưng từ năm 1994-1997; sau khi Hải Hưng tách ra làm 2 tỉnh Hải Dương và Hưng Yên, ông là cán bộ phòng PC15 Công an tỉnh Hưng Yên.

...

Từ năm 2002-2006, ông là Phó trưởng Phòng PC15 Công an tỉnh Hưng Yên.

Từ 2006-2012, ông là Trưởng phòng PC15 Công an tỉnh Hưng Yên.

Từ năm 2012-2014, ông là Trưởng Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên).

Từ năm 2014-2019, ông là Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.

Tháng 10/2019, Đại tá Phạm Thế Tùng được điều động và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Tác giả: Long Xà

Nguồn tin: Báo Giao thông