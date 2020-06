Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam trở thành Tân Cục trưởng Cục CSGT

Chiều 26/6/2020, đồng chí Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Hà Nam.

Tại buổi Lễ, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công an TP. Hải Phòng đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, đồng thời thông báo quyết định điều động Đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định bổ nhiệm cho Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đã chúc mừng Đại tá Nguyễn Quốc Hùng và Đại tá Nguyễn Văn Trung vinh dự được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đồng thời ghi nhận những công lao đóng góp, thành tích đã đạt được của hai đồng chí trên các cương vị công tác.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, Đại tá Nguyễn Văn Trung và Đại tá Nguyễn Quốc Hùng đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; trên mỗi cương vị công tác, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, các đồng chí cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của người lãnh đạo, chỉ huy, tận tâm, tận lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định bổ nhiệm cho Đại tá Nguyễn Văn Trung.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới nêu rõ, việc điều động giữ chức vụ Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an đối với Đại tá Nguyễn Văn Trung và việc bổ nhiệm đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Hùng giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam vừa là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề; thể hiện sự phấn đấu, trưởng thành của cá nhân mỗi đồng chí. Trên cương vị mới, trọng trách mới, Thứ trưởng Lê Tấn Tới mong muốn hai đồng chí tiếp tục phát huy những ưu điểm, thành tích đã đạt được, tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mặt công tác.

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tá Nguyễn Văn Trung và Đại tá Nguyễn Quốc Hùng trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam và TP. Hải Phòng đã quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ trong suốt thời gian qua.

Trên cương vị công tác mới, hai đồng chí nguyện tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trên các mặt công tác; kế thừa, phát huy những thành tích, kết quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước, hoàn thành xuất sắc các mặt công tác.

Tác giả: Minh Trang (TH)

Nguồn tin: doisongplus.vn