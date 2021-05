Giám đốc Công an tỉnh đầu tiên dùng số điện thoại cá nhân làm đường dây nóng

Chỉ sau ít ngày sau khi Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an An Giang công bố rộng rãi số điện thoại của cá nhân mình (số 0962297777) làm đường dây nóng thu nhận tin báo tố giác tội phạm, tố giác các hành vi vi phạm về phòng chống COVID-19, số điện thoại này đã nhận được hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn SMS, Zalo của người dân mỗi ngày,

Đại tá Đinh Văn Nơi. (Ảnh: CAAG)



Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, ông chủ động công bố số điện thoại của mình để người dân báo tin, vì ông biết rằng người dân luôn tin tưởng lực lượng Công an và Giám đốc Công an tỉnh sẽ có thể xử lý và giải quyết rất nhanh những tin báo quan trọng của họ.

“Nếu trường hợp vì bận công việc hay bận họp chưa thể trực tiếp trả lời ngay cuộc gọi đến của người dân, thì sau 15 giây cuộc gọi đó sẽ tự động chuyển vào đường dây trực ban Công an tỉnh và lập tức được ghi nhận, sau đó báo cáo ngay lại cho tôi xử lý. Chính vì vậy, mặc dù hàng ngày có hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi, nhưng hầu hết đều được tôi tiếp nhận và xử lý đến nơi đến chốn”, Đại tá Đinh Văn Nơi nói.

Theo Đại tá Đinh Văn Nơi, không gì có thể qua được tai mắt của người dân. Chính vì biết dựa vào dân mà liên tục những ngày qua, số điện thoại của ông đã tiếp nhận rất nhiều tin báo góp phần phát hiện các hành vi vi phạm về phòng chống COVID-19.

Vị Đại tá cho hay, thời gian chống dịch ông thường nhận được các tin nhắn, cuộc gọi với nội dung: “Tôi vừa phát hiện những người lạ mặt nước ngoài ra vào nhà nghỉ tại địa chỉ…”; “Báo anh Nơi, tôi thấy có người hàng xóm vắng mặt lâu ngày nay trở về địa phương mà không khai báo y tế….”, “ Hiện nay, các tụ điểm A, điểm kinh doanh B vẫn đang cố tình kinh doanh vui chơi, giải trí….”. Hay chỉ đơn giản là “hiện nay, tôi thấy tại khu công viên C đang tụ tập đông người, nhưng có nhiều người không đeo khẩu trang”…

...

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, Giám đốc Công an An Giang chuyển ngay lên Nhóm Zalo phòng chống dịch COVID-19 của Công an tỉnh và chỉ đạo ngay lập tức cho lãnh đạo công an các đơn vị địa phương có liên quan, cho lực lượng xuống xác minh và xử lý ngay tin báo.

“Sau khi giải quyết xong tin báo, phải báo cáo ngay lại cho tôi nắm. Ngoài ra tôi còn chỉ đạo cứ vài ba ngày Văn phòng Công an tỉnh phải lập danh sách các tin báo của người dân, rà soát lại xem những tin báo nào chưa được xử lý triệt để, thì yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan phải nhanh chóng giải quyết”, Đại tá Đinh Văn Nơi nói.

Người đứng đầu Công an tỉnh An Giang cho biết, có nhiều người dân ban đầu còn e dè, chưa dám mạnh dạn gọi điện báo tin vào số điện thoại được công bố, mà chỉ dám nhắn tin thăm dò.

Sau đó họ khá bất ngờ vì nhận được ngay sự phản hồi trực tiếp từ chính Giám đốc Công an tỉnh nên thực sự đã tin và thường xuyên cung cấp những thông tin quý giá

“Tôi rất mong muốn số điện thoại 0962297777 của tôi sẽ tiếp tục được bà con nhân dân ủng hộ và cung cấp thật nhiều những tin tức có giá trị liên quan đến an ninh trật tự và đặc biệt trong giai đoạn này là những tin báo liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, qua đó giúp chúng tôi cùng chung tay bảo vệ người dân, bảo vệ xã hội được bình yên và chiến thắng đại dịch này”, Đại tá Đinh Văn Nơi chia sẻ.



Tác giả: THANH TIẾN - PHẠM GIANG

Nguồn tin: Báo VTC News