Giám đốc công an nói về việc bị tội phạm tìm cách điều chuyển nơi khác

Sáng 10/3, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết cơ quan điều tra đang tạm giữ Trần Trí Mãnh (41 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh) để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả.

Mở rộng chuyên án, nhà chức trách đã tạm giữ Ngô Văn Trọng (48 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng), Vũ Văn Quý (30 tuổi, ở TP.HCM) và Hoàng Thị Tâm (54 tuổi, ngụ TP Hà Nội) để làm rõ dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một người khác là Đào Ngọc Cảnh (74 tuổi, ngụ Đà Nẵng) cũng đang bị điều tra vì có dấu hiệu liên quan việc nhận tiền của Mãnh để tìm cách điều chuyển đại tá Nơi đi địa bàn khác.

Trần Trí Mãnh.



Nói với Zing, đại tá Đinh Văn Nơi khẳng định ông không bị áp lực khi một số người bỏ tiền để tìm cách điều chuyển ông đi nơi khác. Giám đốc Công an An Giang cho rằng nên xem đây là niềm vui khi công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đã mang lại hiệu quả.

“Khi chúng tôi đấu tranh phòng chống tội phạm thành công thì những người có ý đồ lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân tỏ ra không thích là việc bình thường. Đã từng có nhiều đồng chí trong ngành công an hy sinh trong công tác phòng chống tội phạm để giữ gìn sự bình yên cho người dân”, ông Nơi chia sẻ.

Một tuần trước, khám xét chỗ ở và các kho hàng của Mãnh, cảnh sát phát hiện nhiều tang vật liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ tùng xe gắn máy và dầu nhờn.

Trong quá trình khai báo, Mãnh còn đề cập đến việc một số cá nhân giao cho Mãnh tìm người có thể tác động đến cấp có thẩm quyền để điều chuyển đại tá Nơi đi tỉnh khác.

Từ trái qua Quý, Tâm, Trọng, Cảnh.



Do có quen biết với Cảnh từ trước nên Mãnh liên lạc với người này để bàn bạc. Giữa tháng 1, Cảnh và 3 nghi can còn lại đến An Giang gặp Mãnh. Họ thống nhất sẽ thực hiện âm mưu tác động để điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi địa phương khác với giá 20 tỷ đồng.

Sau khi Mãnh chuyển trước cho Tâm 10 tỷ đồng nhưng ông Nơi không bị điều chuyển như cam kết, Tâm và đồng bọn chuyển lại 7,4 tỷ đồng.

Các nghi can nói số tiền còn lại đã lo lót cho nhiều người. Tuy nhiên thực tế, Quý đã chiếm đoạt 2,1 tỷ, Trọng cầm 400 triệu và Tâm giữ 100 triệu đồng.

