Giám đốc Công an Hà Giang làm Phó chánh Văn phòng Bộ Công an

Chiều 17/4, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ tại 3 điểm cầu: Bộ Công an, Công an tỉnh Phú Thọ và Công an tỉnh Hà Giang.

Bộ trưởng Công an quyết định: Đại tá Phan Huy Ngọc thôi giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang.

Đại tá Hầu Văn Lý thôi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang và được bổ nhiệm vào vị trí Phó chánh Văn phòng Bộ Công an.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn tặng hoa, chúc mừng các cán bộ được nhận quyết định điều động của Bộ trưởng Công an. Ảnh: Cổng TTĐT Hà Giang

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Hầu Văn Lý và Đại tá Phan Huy Ngọc khẳng định trên cương vị công tác mới sẽ quyết tâm, nỗ lực hết mình, không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực, trình độ, phát huy tinh thần đoàn kết trong tập thể đơn vị để phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…

