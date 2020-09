Giám đốc cầm súng dọa 'bắn vỡ sọ' tài xế ở Bắc Ninh khai gì?

Tài xế này là ông Nguyễn Văn Sướng (52 tuổi, trú tại P.Vân Dương, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Ông Sướng hiện là Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Hàm Long, địa chỉ tại 15 Hai Bà Trưng, P.Suối Hoa, TP.Bắc Ninh.

Sau khi triệu tập, làm việc với ông Sướng, Công an TP.Bắc Ninh xác định khoảng 10 giờ trưa 5/9, ông Sướng điều khiển xe ô tô Fotuner mang biển số 99A - 306.30 di chuyển trên QL18, khi qua khu vực Cầu Ngà (P.Vân Dương, TP.Bắc Ninh) đã xảy ra mâu thuẫn với một tài xế xe tải nên dùng súng bắn đạn cao su để đe dọa "bắn vỡ sọ" người này. Được mọi người can ngăn, ông Sướng đã lên xe rời đi.

Chân dung ông Sướng. Ảnh: Thanh Niên

...

Theo vị lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh, sau khi nắm bắt được thông tin vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an TP.Bắc Ninh khẩn trương phối hợp với các lực lượng chắc năng xác minh, làm rõ.Công an TP.Bắc Ninh đã tiến hành tạm giữ khẩu súng của ông Sướng và tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Sướng thừa nhận đã sử dụng khẩu súng trên do mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông với phương tiện xe tải. Trước đó, khoảng 13h ngày 5/9, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh và clip một người đàn ông mặc áo trắng đang cầm khẩu súng chĩa vào một thanh niên tại đoạn Cầu Ngà, TP Bắc Ninh.

Bài viết có kèm nội dung “do đường hẹp nên tài xế xe 99A xin vượt không được đã tìm cách ép xe; tài xế xe kia xuống xe rút một vật “giống súng quân dụng” ra đe dọa …”. Nội dung và hình ảnh trên đã nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi và gây tâm lý hoang mang.

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn