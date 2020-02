Nam thanh niên gục tại chỗ do bị chém một nhát chí mạng vào đầu



Sáng 17/2, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, đã mời các đối tượng được cho dùng mã tấu chém người tại quán cafe trên đường Kỳ Đồng (quận Thanh Khê) vào tối 14/2 vừa qua.

Thông tin ban đầu, tối 14/2, anh Hà Gia Huy (23 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) đang làm việc tại quán cà phê trên đường Kỳ Đồng thì có nhóm khoảng 10 thanh thiếu niên cầm mã tấu kéo đến quán để giải quyết mâu thuẫn.

Đối tượng tên Phan Thành Đạt dùng mã tấu mang theo lao vào chém 1 nhát vào đầu khiến anh Huy gục tại chỗ. Sau đó, các đối tượng rời khỏi hiện trường. Sau 24 tiếng truy xét, Công an quận Thanh Khê đã xác định được 10 thanh thiếu niên gây ra vụ việc trên.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, vì mâu thuẫn với nhóm của anh Huy ở 1 tiệm Internet trước đó nên rủ nhau cầm mã tấu đi trả thù. Theo công an, các thanh thiếu niên trong nhóm này đều từ 15 đến 17 tuổi, phần lớn trú trên địa bàn quận Thanh Khê và quận Liên Chiểu (Đà Nẵng).

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

>>> Clip Giải quyết mâu thuẫn bằng mã tấu, một thanh niên bị chém gục tại chỗ:

