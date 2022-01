Giải cứu một người phụ nữ nhảy cầu Chương Dương tự tử

Trước đó, khoảng 14h10 ngày 27/1, Đại uý Nguyễn Xuân Trường và Thượng uý Đỗ Văn Đại khi đang trực tại chốt phía nam cầu Chương Dương thì nhận được tin báo có một người phụ nữ nhảy xuống sông Hồng tại nhịp cầu số 7 hướng từ quận Hoàn Kiếm sang quận Long Biên.

Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, phát hiện người phụ nữ chơi vơi giữa dòng nước, 2 cán bộ CSGT đã nhanh chóng trưng dụng một cano của Xí nghiệp cầu Chương Dương, thành công đưa người phụ nữ vào bờ an toàn.

Người phụ nữ nhảy cầu tự tử được cứu sống. Ảnh: Công an nhân dân.

Nhận thấy người phụ nữ bị hạ thân nhiệt, tổ công tác đã nhanh chóng sơ cứu người này. Tại Công an phường Bồ Đề bước đầu làm rõ, người phụ nữ tên L.N.H. (SN 1976 ở Hà Nội). Nguyên nhân do buồn chán chuyện gia đình nên chị H. đã làm việc dại dột. Hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiến hành điều tra làm rõ.

Liên quan đến các vụ việc tương tự, trước đó vào tháng 11/2021, Phòng CSGT Công an Hà Nội cũng từng bàn giao 1 thanh niên có ý định nhảy cầu Chương Dương cho Công an phường Bồ Đề (Long Biên) để giải quyết.

Tại Công an phường Bồ Đề bước đầu làm rõ, thanh niên trên là Nguyễn Đ.H (SN 1985, ở huyện thị trấn Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng). Khi đưa về chốt thanh niên này không ngừng khóc lóc nói ý định nhảy cầu do buồn chán chuyện gia đình. Sau một hồi khuyên can, nam thanh niên trên đã đồng ý về Công an phường Bồ Đề để liên hệ người thân đến đón.

