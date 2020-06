Giải cứu 1 thanh niên nhảy sông Nhật Lệ tự tử vì buồn chuyện gia đình

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình - cho biết lực lượng Cảnh sát 113 vừa giải cứu thành công 1 thanh niên có ý định tự tử trên cầu Nhật Lệ 1.

Nạn nhân được công an giải cứu thành công khi có ý định gieo mình xuống sông Nhật Lệ tự tử

Trước đó, khoảng 12 giờ 20 ngày 15-6, Trung tâm Cảnh sát 113 - Công an tỉnh Quảng Bình nhận được tin báo về việc một thanh niên có những biểu hiện khả nghi đang lên cầu Nhật Lệ 1, với ý định nhảy sông tự tử.

Ngay lập tức, Tổ công tác do Thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng làm Tổ trưởng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiếp cận khu vực nơi người thanh niên đang có mặt.

Theo quan sát, giữa trưa nắng nóng, người thanh niên trẻ này với khuôn mặt thất thần, đứng phía ngoài lan can cầu, mắt nhìn về dưới dòng nước. Lực lượng Cảnh sát 113 đã tiếp cận người thanh niên, vừa trò chuyện và bất ngờ lao vào giữ chặt nạn nhân đưa vào khu vực an toàn.

Tổ công tác đã đưa người thanh niên về trụ sở Công an xã Bảo Ninh để làm rõ. Tại đây, người thanh niên vẫn liên tục than khóc và nói sẽ không từ bỏ ý định tự tử do mâu thuẫn trong gia đình.

Được sự động viên của cán bộ, người thanh niên khai tên N.L.H. (30 tuổi, ngụ Tổ dân phố 9, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới). Sau nhiều giờ làm công tác tư tưởng, nạn nhân đã ổn định tâm lý và cung cấp địa chỉ để người thân đến đón về.

Tác giả: Hoàng Phúc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động