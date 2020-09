Gia đình vẫn chưa được gặp giảng viên ĐH Tôn Đức Thắng bị công an 'mời làm việc'

Tiến sĩ - võ sư Phạm Đình Quý - Ảnh: C.T.V

Sáng nay 28-9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Đình Phú (trú tại thị xã LaGi, Bình Thuận, anh của tiến sĩ - võ sư Phạm Đình Quý - giảng viên khoa khoa học thể thao Trường ĐH Tôn Đức Thắng) cho biết ông đã đến cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk để hỏi thông tin về vụ em trai của ông bị công an "mời làm việc".

Tại đây, ông Phạm Đình Phú đã gặp và có cuộc trao đổi với các cán bộ công an. Sau khi cán bộ công an hỏi mục đích đến cơ quan công an, ông Phú trình bày rằng ông và gia đình cần Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận việc ông Phạm Quý có đang bị tạm giam ở đây hay không. Nếu đang bị tạm giam, tình hình sức khỏe của em trai ông thế nào. Đồng thời ông Phú cũng bày tỏ nguyện vọng được gặp mặt ông Quý để thăm và gửi một số đồ dùng cá nhân.

"Cán bộ công an làm việc với tôi xác nhận rằng em trai tôi là Quý đang bị tạm giữ tại Đắk Lắk. Khi hỏi tôi lý do việc em trai tôi bị mời làm việc và tạm giữ nhưng gia đình không nhận được giấy tờ thông báo, cán bộ công an cho biết giấy báo cho gia đình gửi qua đường bưu điện nên khả năng đến chậm. Về tình trạng sức khỏe của Quý, cán bộ cho biết chỉ đang bị viêm xoang. Các anh công an từ chối việc cho phép tôi gặp em trai vì cho rằng đang trong quá trình điều tra nên không cho ai gặp", ông Phú cho hay.

Ông Phú còn cho biết thêm theo hướng dẫn của cơ quan công an, chiều nay ông sẽ đến khu tạm giam để gửi một ít đồ dùng cá nhân cho ông Quý.

"Nguyện vọng của gia đình là làm sao em trai tôi sớm được trả tự do. Chúng tôi đã mời một luật sư ở Hà Nội bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho em trai tôi. Mọi người trong gia đình không biết vì sao Quý bị công an mời làm việc và tạm giữ...", ông Phú chia sẻ.

Trước đó, ngày 25-9, ông Phạm Đình Phú có đơn kêu cứu đến nhiều cơ quan, tổ chức việc em trai của ông là Phạm Đình Quý bị công an bắt.

Trong đơn này, ông Phạm Đình Phú cho hay theo thông tin sinh viên báo, gia đình được biết khoảng 18h ngày 23-9, em trai ông là Phạm Đình Quý cùng vợ mới cưới đang đi ăn trên đường D1, gần Trường ĐH Tôn Đức Thắng, trước sự chứng kiến của nhiều người, em trai và em dâu của ông "bị khống chế và vây bắt do công an thực hiện".

Sáng 24-9, sau khi biết tin, ông Phú đến Phòng Cảnh sát hình sự công an TP.HCM để tìm hiểu và xin gặp em trai nhưng không được chấp thuận với lý do "đang bị điều tra nên không được gặp".

Ông Phú cho biết: "Tôi có gặp em dâu và nghe kể lại em dâu cũng bị bắt cùng Quý nhưng đến 4h ngày 24-9 thì em dâu tôi được thả".

Sáng nay, Tuổi Trẻ Online đã liên hệ lại với Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhưng ông Trần Trọng Đạo - đại diện trường - cho biết do đang chủ trì cuộc họp nên không gặp được phóng viên.

Tác giả: TRẦN HUỲNH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ