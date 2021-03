Gia đình cô gái 19 tuổi nghi bị người yêu sát hại: 'Chưa có ai đến nhà bàn tính chuyện cưới xin'

Chiều 21/3, sau khi hoàn tất hậu sự cho N.T.Ph., trú tại thôn Tân Mộc Phố, (xã Bình Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang), hiện gia đình đang vô cùng đau xót trước sự ra đi đột ngột của Ph.. Trước cú sốc quá lớn, mẹ Ph. được người thân chăm sóc cận kề, để vượt qua nỗi đau.

Gia đình tiễn đưa chị Ph. về nơi an nghỉ.



Theo gia đình, mẹ Ph. đơn thân nuôi Ph. khôn lớn. Căn nhà dù đơn sơ nhưng không quá thiếu thốn về tiền bạc chi tiêu hàng ngày, không mâu thuẫn nợ nần ai, đủ ăn đủ mặc. Sau khi học hết cấp 3, Ph. đi làm công ty tại Bắc Ninh, trước giờ không xô xát, không điều tiếng hay thù hằn với ai.

Gắng gượng trước nỗi đau mất cháu, ông Vũ Văn Tôn, bác rể nạn nhân chia sẻ, chiều 20/3, khi đang làm việc trên đồi bạch đàn, người nhà bất ngờ gọi ông về. Khi về đến nơi thì hay tin Ph. đã mất.

“Ban đầu tôi tưởng là cháu làm ở Bắc Ninh thì bị tai nạn hay gì, người thân nói rõ mới biết. Mọi người cũng không dám nói với bà ngoại là cháu bị tử vong bên nhà người yêu là N.V.Tr. vì bà mắc bệnh tim. Tôi chạy sang xem thế nào, lúc đó cũng đông người tập trung. Tôi ngó qua cửa sổ gần bếp thấy nhiều máu nên không dám bước vào", ông Tôn nhớ lại.

Theo ông Tôn, về việc Tr. và Ph. yêu nhau gia đình đều biết và cũng không cấm cản. Thỉnh thoảng, Tr. có đến nhà chơi, mọi người trong nhà cũng biết mặt Tr. Tuy nhiên, gia đình Ph. cho biết, đã có lần Tr. đến tận nhà uy hiếp phải cho cưới Ph. bằng mọi giá.

Ông Nguyễn Văn Hà mong muốn các cơ quan chức năng giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật.



Gia đình Ph. cho biết, sáng 20/3, 2 mẹ con Ph. chở nhau đi truyền nước thì Tr. gọi điện, yêu cầu sang bên nhà Tr. ở thôn Khe Sâu để gặp mặt. Cuộc gọi cuối cùng của Ph. với bà ngoại vào lúc 14h27, trước khi xảy ra vụ việc thương tâm.

Theo ông Nguyễn Văn Hà, bác ruột Ph. khẳng định, cháu gái và Tr. yêu nhau từ lâu, nhưng từ Tết đến nay, cả nhà phát hiện anh này có tính côn đồ nên đã khuyên ngăn chấm dứt. Tuy nhiên, 2 người vẫn yêu nhau.

Về thông tin đồn thổi trên mạng xã hội cho rằng Ph. đang mang thai, ông Hà cho biết phải chờ kết luận khám nghiệm tử thi của cơ quan chức năng để làm sáng tỏ mọi chuyện.

...

Trước thông tin đồn thổi trên mạng xã hội cho rằng nếu không xảy ra sự việc đáng tiếc thì ngày 21/3, gia đình tổ chức lễ ăn hỏi cho Ph. với một thanh niên tên Thái. Thậm chí tài khoản facebook có tên Phạm Văn Thái cũng đã đăng tải lời xót xa tạm biệt Ph., gọi cô là "vợ".

Con đường dẫn vào hiện trường xảy ra vụ việc.



Ông Hà khẳng định chưa có bất cứ ai đến nhà nói chuyện và bàn tính chuyện cưới xin với Ph. Gia đình cũng không biết Thái là ai. Một số người cho biết, Thái có mặt trong ngày đưa tang Ph.

"Có thể chỉ Ph. biết người ấy, gia đình không biết, cũng chưa biết địa chỉ cậu Thái ở đâu. Thông tin trên MXH rất nguy hiểm. Bây giờ chúng tôi chỉ có thể tin cơ quan chức năng, làm rõ vụ việc để linh hồn cháu tôi được siêu thoát", ông Hà nói.

Như đã đưa tin, vào hồi 15h30 ngày 20/3, Công an huyện Lục Nam tiếp nhận khai báo của gia đình ông Nguyễn Văn Nhu, 54 tuổi, trú tại thôn Khe Sâu về việc phát hiện con trai và bạn gái tử vong trong phòng của gia đình. Bước đầu cơ quan công an xác định Tr. chết do có vết thương ở đầu, nạn nhân Ph. có vết dao cắt ở cổ.

Theo Lãnh đạo UBND xã Trường Sơn cho biết, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án, chưa thể khẳng định các diễn biến vụ việc như đồn đoán hay thông tin về việc nạn nhân nữ có bầu hay không cũng đang chờ kết quả điều tra.

Vị này cho biết thêm, Tr. là công dân sinh sống trên địa bàn xã, về nhân thân người này vốn là công dân bình thường, không có tiền án tiền sự.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

