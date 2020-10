Giả chữ ký, nhân viên ngân hàng rút trộm 4,4 tỷ đồng của 11 khách hàng

Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP.HCM) cho biết vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Minh Quyên (SN 1990, ngụ quận 11, TP.HCM, là nhân viên giao dịch tại một ngân hàng ở TP.HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Minh Quyên.

Từ tháng 12/2018, Quyên được phòng giao dịch gân hàng nơi làm việc giao nhiệm vụ tiếp cận khách hàng, thực hiện các giao dịch mở tài khoản, nộp và rút tiền mặt, mở và rút tiền từ sổ tiết kiệm, cho vay theo sổ tiết kiệm. Do kiểm soát viên phòng giao dịch không thực hiện nghiêm quy định của ngân hàng nên Quyên đã tận dụng cơ hội này thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, từ ngày 17/1/2019 - 19/12/2019, Nguyễn Thị Minh Quyên đã giả chữ ký của 11 khách hàng để thực hiện các giao dịch rút tiền từ 12 sổ tiết kiệm, chiếm đoạt tổng cộng hơn 4,4 tỷ đồng.

Thủ đoạn của Quyên là khi phát hành sổ tiết kiệm cho khách, Quyên photo sổ tiết kiệm cất riêng. Khi cần tiền, Quyên nhập thông tin tài khoản khách hàng và số tiền tương ứng vào hệ thống của ngân hàng để phần mềm in ra giấy rút tiết kiệm.

Bằng hệ thống lưu trữ thông tin chữ ký khách hàng, Quyên xem chữ ký mẫu của khách rồi làm giả y hệt sau đó ký tên vào phần “chủ sở hữu” và ký tên Quyên trong phần giao dịch viên. Khi đã hoàn thành các thủ tục, Quyên rút tiền từ sổ tiết kiệm ra để chi tiêu cá nhân.

Để tránh bị phát hiện, Quyên lựa chọn các sổ tiết kiệm có thời gian đáo hạn xa. Đồng thời, người này thường rút số tiền dưới 50 triệu đồng để tránh phải thông qua phê duyệt của kiểm soát viên.

Công an xác định, nhiều lúc cần nhiều tiền, lợi dụng sơ hở trong kiểm soát của ngân hàng, Quyên sẵn sàng rút trên 50 triệu đồng của khách hàng nhưng không bị phát hiện. Lần rút nhiều nhất của Quyên lên tới 850 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Quyên khai nhận số tiền chiếm đoạt được đã sử dụng để trả nợ cho cá nhân và gia đình Quyên, hiện không còn tiền để khắc phục hậu quả.

