Ghi nhận thêm 17 ca mắc COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron

... Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.007.862 ca mắc COVID-19, đứng thứ 28/224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143/224 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 20.347 ca nhiễm). Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.001.625 ca, trong đó có 1.715.147 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi: 1.717.964 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.750 ca, trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ: 4.057 ca; Thở ô xy dòng cao HFNC: 829 ca; Thở máy không xâm lấn: 134 ca; Thở máy xâm lấn: 710 ca; ECMO: 20 ca. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 195 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 35.480 ca, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm. Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 31.397.354 mẫu tương đương 76.176.966 lượt người, tăng 110.482 mẫu so với ngày trước đó.Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 166.942.276 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 78.563.059 liều, tiêm mũi 2 là 72.121.184 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Abdala) là 16.258.033 liều.