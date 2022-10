Ghen tuông, cắn đứt một phần tai tình địch

Theo đó, vào tối ngày 22.10, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ngắn ghi lại cảnh một người phụ nữ ngồi, trèo lên đầu chiếc xe ô tô con, rồi đạp vỡ kính chắn phía trước xe. Sau đó, người này tiếp tục mở cửa xe túm tóc và đánh một cô gái ngồi trong chiếc xe ô tô trên.

Clip thời điểm người phụ nữ trèo lên chiếc xe ô tô đạp vỡ kính chắn trước xe.

Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của rất nhiều người dân, nhiều người sau đó đã vào can ngăn. Được biết hậu quả sau đó, cô gái ngồi trong xe ô tô bị cắn mất một phần tai bên trái. Sự việc được cho xảy ra tại địa phận thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Trao đổi với Lao Động, đại diện lãnh đạo thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa xác nhận sự việc trên xảy ra tại khu phố Thái Hòa, thị trấn Nông Cống vào chiều ngày 22.10. Sau khi xảy ra sự việc, Công an thị trấn Nông Cống đã tiếp nhận vụ việc, tiến hành xác minh, làm rõ.

Sau vụ xô xát, cô gái ngồi trong xe ô tô bị cắn mất một phần tai bên trái. Ảnh: người dân cung cấp.

Cũng theo đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Nông Cống, người đàn ông điều khiển chiếc xe trên và người phụ nữ đạp kính xe là 2 vợ chồng (quê ở huyện Như Thanh), giữa hai người có mâu thuẫn về tình cảm và đang làm thủ ly hôn.

“Người bị đánh (quê trong miền Nam), có thể khi người chồng này mượn xe ô tô đi đón cô gái này từ trong Nam ra, thì người vợ biết được và tìm đến ghen tuông, rồi xảy ra vụ việc. Trong lúc xảy ra xô xát, có thể người vợ không kiềm chế được đã cắn vào tai cô gái trên, khiến một phần tai bị đứt. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ” - đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Nông Cống thông tin.

Tác giả: Quách Du

Nguồn tin: Báo Lao Động