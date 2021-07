Gây tai nạn làm 4 người bị thương, tông hỏng cổng đình rồi nằm ra bãi cỏ xem điện thoại

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VŨ ĐẠT

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 2-7, lãnh đạo Công an huyện An Dương, Hải Phòng cho biết đang làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã An Hưng vào tối 1-7 khiến 4 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 1-7, tại khu vực đường liên xã An Hồng - An Hưng (cổng sau Khu công nghiệp Nomura), Lưu Quốc Ban (39 tuổi, trú tại xã An Hưng, huyện An Dương) lái xe bán tải tông vào xe máy do một người đàn ông cầm lái chở theo vợ và 2 con nhỏ.

Vụ tai nạn khiến cả 4 người trong gia đình trên bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Sau khi tông vào 4 người trên, tài xế xe bán tải tiếp tục lái xe bỏ đi nên một số người dân chứng kiến đã đuổi theo.

...

Bỏ chạy được khoảng 1,5km, xe bán tải tông vào cổng đình làng Khinh Giao, xã An Hưng rồi dừng lại. Sau đó, tài xế xuống xe đi ra bãi cỏ nằm mở điện thoại xem một lúc rồi lăn ra ngủ.

Tài xế gây tai nạn tự đi ra bãi cỏ nằm xem điện thoại rồi lăn ra ngủ - Ảnh: VŨ ĐẠT



Nhận được tin báo, Công an xã An Hưng phối hợp Công an huyện An Dương đưa lái xe về trụ sở Công an xã An Hưng để làm việc.

Theo lãnh đạo Công an huyện An Dương, qua kiểm tra xác định tài xế vi phạm về nồng độ cồn. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý.

Tác giả: TIẾN THẮNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ