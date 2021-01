Gành Đá Đĩa được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Danh lam thắng cảnh Gành Đá Đĩa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

Các di tích được xếp hạng bao gồm: Di tích lịch sử hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên- Huế (TP. Huế và huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên- Huế); di tích lịch sử An toàn khu (ATK) II Hiệp Hòa, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang; Di tích lịch sử căn cứ Cái Chanh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu; Di tích Kiến trúc Nghệ thuật đền An Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên; Di tích Kiến trúc nghệ thuật Đình Hạ Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội; Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Lăng mộ và Đền thờ Nguyễn Xí, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; Danh lam thắng cảnh Gành Đá Đĩa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Di tích lịch sử An toàn khu (ATK) II Hiệp Hòa, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và bản đồ các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Quyết định nêu rõ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

