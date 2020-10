Gã thanh niên đến trường đón bé gái 13 tuổi đưa vào nhà nghỉ xâm hại

Sáng 3/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Phú (An Giang) cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Thành Long (20 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau thời gian quen biết với bé gái QA. sinh ngày 19/9/2007, trú tại thị trấn An Phú, huyện An Phú (tỉnh An Giang) qua mạng xã hội Zalo, Long và QA. nảy sinh tình cảm yêu đương.

Chân dung Long.

Trưa 25/9/2020, Long đến trường học đón QA. đi chơi rồi đưa vào nhà nghỉ, thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Sau đó, Long đưa A. về nhà của mình rồi tiếp tục quan hệ tình dục nhiều lần. Đến sáng 28/9, Long đưa A. lên nhà người quen của bé gái ở Bình Dương.

Đến tối 25/9, gia đình QA. không thấy con gái về nhà đã tổ chức tìm kiếm và trình báo cơ quan Công an. Khi hay tin Công an đang tìm mình nên Long đã đến Công an thị trấn An Phú đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Vụ việc tương tự từng xảy ra trước đây ở Trà Vinh. Chiều 16/9, Công an tỉnh Trà Vinh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam Huỳnh Bảo Thiên (43 tuổi, ngụ phường 4, TP Trà Vinh) để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9h30 ngày 19/5, Thiên đến nhà em T. (13 tuổi, ngụ thành phố Trà Vinh) chơi. Lúc này, cha mẹ T. không có nhà và T. đang chơi cùng một người bạn tên H. (13 tuổi, ngụ cùng xóm).

Thiên bảo T. đi xuống nhà sau với ý định thực hiện hành vi hiếp dâm thì bị H. phát hiện nên Thiên bỏ đi. Một lát sau, Thiên quay lại mang theo 2 bịch chè cho T. và H. và dặn không được kể sự việc vừa xảy ra cho người khác biết. Sau đó, người thân của T. phát hiện và trình báo công an.

