Gã “Sugar daddy” dùng hình ảnh “nhạy cảm” tống tình “con nuôi”

Trưa nay (23/4), Phòng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án cưỡng đoạt tài sản có nhiều tình tiết phức tạp liên quan đến đến vụ việc trên.

Trước đó 3 ngày, Đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Cục cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) và các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh thành công chuyên án bí số 214S, bắt giữ Trần Thanh Tuấn để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Thông tin điều tra ban đầu, Tuấn sử dụng mạng xã hội tham gia vào các diễn đàn ghép đôi Sugar Daddy- Sugar Baby với vỏ bọc là doanh nhân giàu có, muốn tìm người tâm sự. Sau đó, Tuấn kết bạn với nhiều phụ nữ, trong đó có chị V (35 tuổi, ngụ Đống Đa, Hà Nội).

Đối tượng Tuấn tại cơ quan điều tra.

...

Tâm sự chuyện tình cảm một thời gian, Tuấn lấy được lòng tin của V và rủ rê chị V trao đổi clip có nội dung nhạy cảm.

Sau đó, Tuấn đã cắt ghép clip có hình ảnh V rồi dùng video đó đe dọa, buộc người phụ nữ 35 tuổi này phải chuyển cho Tuấn 20 triệu đồng. Nếu không sẽ gửi cho bạn bè chị V. Đồng thời, in và dán các hình ảnh có nội dung nhạy cảm của chị V tại địa điểm có các con của chị đang theo học.

Chị V nghe lời và đã 2 lần chuyển cho Tuấn, mỗi lần 10 triệu đồng. Sau đó, chị V tố giác Tuấn. Lực lượng công an đã nhanh chóng xác định nghi phạm, tiến hành bắt giữ "sugar daddy" này, thu giữ tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Tuấn.

Tác giả: Lê Tám Bảy

Nguồn tin: Báo PLVN