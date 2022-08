Gã ‘ma cô’ bao nuôi gần 20 cô gái trẻ để phân phối dịch vụ ‘vui vẻ’

Công an tỉnh Lào Cai ngày 21-8 cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với CATP Lào Cai vừa đấu tranh triệt phá thành công chuyên án môi giới mại dâm, bắt hàng loạt đối tượng liên quan.

Đặng Văn Quang (ngoài cùng bên trái) và các đối tượng trong vụ án



Qua quá trình trinh sát, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một nhóm đối tượng nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến môi giới, mua bán dâm. Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã xác lập chuyên án đấu tranh; và xác định đường dây mại dâm trên do Đặng Văn Quang (SN 1986, tạm trú tại phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào) cầm đầu. Trong tay Quang có khoảng 20 cô gái, sẵn sàng đi khách theo điều động của đám “ma cô”.

Tài liệu trinh sát cho thấy, cứ từ chập tối, Quang chỉ đạo Đỗ Văn Thưởng (SN 1985, quê quán Nam Định) và Lò Văn Thuận (SN 2000, quê quán Điện Biên), đưa gái bán dâm từ đường Lương Khánh Thiện di chuyển đến 1 địa điểm cố định để tập kết chờ khách gọi.

Quang thiết lập mạng lưới với các lễ tân nhà nghỉ, chủ quán nước ven đường, một số lái xe taxi, “xe ôm”… để tìm, liên hệ với khách có nhu cầu mua dâm. Khi có khách, Quang sẽ lấy địa chỉ các khách sạn, nhà nghỉ rồi giao cho Thưởng và Thuận chở gái bán dâm đến, và chờ xong xuôi lại đón về.

Trên cơ sở tài liệu thu thập, khoảng 20h ngày 8-8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thành phố Lào Cai bắt quả tang, làm rõ 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ Thành An, đường Lương Khánh Thiện; và 5 cô gái trẻ đang chờ khách để thực hiện việc mua bán dâm tại nhà nghỉ Vi Vi, đường Đăng Châu, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai.

Tại thời điểm kiểm tra, Đỗ Văn Tám (SN 1994, trú tại thành phố Lào Cai) là quản lý nhà nghỉ khai nhận đã gọi điện cho Quang để điều gái bán dâm đến. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an làm rõ thêm 3 đối tượng liên quan đến đường dây này.

Bước đầu, Đặng Văn Quang khai nhận trực tiếp tuyển dụng, thu nạp, bao nuôi gái mại dâm ở nhiều nơi về số nhà 295 và 296 Lương Khánh Thiện, thành phố Lào Cai để hoạt động. Cơ quan Công an xác định có 17 gái mại dâm đang hoạt động dưới sự chỉ đạo của Quang và các đối tượng có liên quan.

Tác giả: Xuân Thuý

Nguồn tin: anninhthudo.vn