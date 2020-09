Gã đàn ông đánh vợ cũ dã man vì mâu thuẫn sinh hoạt

Nhiều vết bầm tím khắp người bà Q. do bị chồng cũ đánh đập.



Mạng xã hội đang lan truyền đoạn video clip dài hơn 30 giây ghi lại cảnh gã đàn ông đánh một người phụ nữ rất dã man. Trong lúc đánh, có người vào can ngăn nhưng gã đàn ông rất hung dữ và tiếp tục vung cây đánh liên tiếp vào người nạn nhân.

Theo tìm hiểu của PV Báo Pháp luật Việt Nam, gã đàn ông nói trên là Vũ Văn Hùng (SN 1958, ngụ đường Nguyễn Công Trứ, phường 4, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), còn nạn nhân là bà Nguyễn Thị Q. (SN 1958, vợ cũ của Hùng).

Người cho bà Q. cho biết, do có mâu thuẫn từ việc sinh hoạt hàng ngày, khoảng 14h ngày 22/9, bà Nguyễn Thị Q. đang ở nhà thì bị chồng cũ là Vũ Văn Hùng dùng thanh gỗ dài hơn 1m đánh liên tiếp vào đầu và người. Hậu quả, bà Q. bị 1 vết thương ở tai dài 13cm, biến dạng cẳng tay phải, cổ tay có vết bầm, 1 vết thương ở vùng trán dài 6cm…

Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, gãy tay, gãy xương sườn… Hiện bà Q. đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

...

Theo anh Vũ Văn C. (SN 1982, con trai của Hùng và bà Q.), cha mẹ anh đã ly hôn từ lâu nhưng do căn nhà chia 2 nên vẫn sống cạnh nhau. Ông Hùng và bà Q. thường hay mâu thuẫn trong sinh hàng ngày nên xảy ra sự việc trên. Gia đình nạn nhân đã trình báo sự việc đến Công an TP Tuy Hòa.

“Tôi đã có gia đình riêng nên không sống chung với cha mẹ. Hôm đó, tôi đang đi làm thì hàng xóm gọi nói mẹ tôi bị cha đánh rất nặng. Tôi chạy về thì mọi người đã đưa mẹ đưa đi cấp cứu, còn cha thì đã bỏ đi. Hiện mẹ tôi bị thương tích rất nặng, đang trải qua rất nhiều cuộc phẩu thuật”, anh C. cho biết.

Theo hàng xóm của bà Q., Hùng đã nhiều lần đánh bà Q. chứ không phải lần đầu. “Từ ngày ly hôn, bà Q. bị Hùng đánh nhiều lần và phải đi bệnh viện điều trị. Nhiều lần công an cũng đến làm việc nhưng Hùng vẫn chứng nào tật đó. Lần này có camera an ninh ghi lại nên mới có chứng cứ trình báo công an”, hàng xóm bà Q. cho biết.

Chiều 24/9, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn - Trưởng Công an TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ việc trên.

Tác giả: Minh Hằng

Nguồn tin: Báo PLVN