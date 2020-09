Fans dở khóc dở cười với biểu cảm 'đơ như cây cơ' của Công Vinh khi nghe Thủy Tiên hát

Mới đây, Công Vinh và Thủy Tiên đã khiến người hâm mộ và cư dân mạng không khỏi thích thú khi đoạn clip cả hai cùng nhau tham dự một sự kiện được chia sẻ rộng rãi khắp mạng xã hội.

Cụ thể, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Thuỷ Tiên diện trang phục nóng bỏng, khoe chân dài miên man và trình diễn bản hit "Ngôi Nhà Hạnh Phúc" - một sản phẩm từng gây tiếng vang trong sự nghiệp của cô.

Đáng chú ý, là trong khi rất nhiều khán giả cổ vũ, hát theo Thủy Tiên thì ông xã Công Vinh của cô lại ngồi yên một chỗ với gương mặt "không cảm xúc", thậm chí khi nữ ca sĩ bước xuống khu vực khán giả để có thể gần với người hâm mộ hơn thì anh cũng không ngoái nhìn mà chỉ hướng ánh mắt sang phía khác.

Fans hâm mộ dở khóc dở cười với biểu cảm 'đơ như cây cơ' của Công Vinh khi nghe Thủy Tiên hát



Sau khi đoạn clip trên được lan truyền rộng rãi khắp mạng xã hội thì trên trang cá nhân của mình Thủy Tiên cũng bày tỏ sự bất ngờ trước phản ứng của chồng.

Theo đó, nữ ca sĩ viết: "Khi tui hát bài "Ngôi nhà hạnh phúc" nhưng chồng tui hình như không có hạnh phúc 1 miếng nào luôn... Quào... Ghê chưa"

Bên dưới bình luận, Thủy Tiên còn hài hước trả lời một fan hâm mộ khi người này "tố" Công Vinh quay lại nhìn vợ xong mặt vẫn không cảm xúc, của mình rằng: "Chị tưởng chị nhìn lộn chồng người ta không á em".

Không riêng gì khán giả mà ngay cả Thủy Tiên cũng bất ngờ trước biểu cảm thờ ơ của Công Vinh khi vợ hát "Ngôi nhà hạnh phúc"

Nhiều người hâm mộ và cư dân mạng đã cùng nhau suy đoán lí do khiến Công Vinh 'đơ như cây cơ' khi nghe vợ hát.

Một số cho rằng có lẽ khi ở nhà Thuỷ Tiên đã hát bài này cho Công Vinh nghe nhiều quá thành quen nên khi nhìn bà xã biểu diễn thì anh không còn cảm xúc gì. Số khác thì hài hước đùa rằng chắc hai vợ chồng đang gây nhau thì lại bắt đi sự kiện chung.

Bên cạnh đó, cũng có khá nhiều người cho rằng Công Vinh tỏ ra không thoải mái như vậy có lẽ do trang phục của Thủy Tiên quá ngắn, nhìn nghiêng giống như bị lộ vòng 3.

Tuy nhiên, hầu hết ai nấy đều nhận định, Công Vinh là vì không muốn bà xã phân tâm nên mới chấp nhận "đứng hình 5 giây" khi bà xã biểu diễn

Từ trước đến nay, Công Vinh - Thủy Tiên luôn được biết đến là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng hạnh phúc nhất nhì của showbiz Việt. Sau khi Công Vinh rời khỏi làng bóng đá thì Thuỷ Tiên cũng dần rút lui khỏi sân khấu ca nhạc để vun vén cho tổ ẩm hạnh phúc.

Cả hai thường xuyên đăng tải những câu chuyện hài hước, vui vẻ trong cuộc sống thường ngày lên mạng xã hội khiến nhiều người phải xuýt xoa ghen tị.

Dạo gần đây, cặp đôi đã thoải mái chia sẻ về con gái Bánh Gạo nhiều hơn khiến công chúng vô cùng thích thú

Công Vinh và Thuỷ Tiên được ví như là cặp Beck - Vic của Việt Nam

Sau nhiều năm gắn bó bên nhau, cuộc sống của cả hai hiện là niềm mơ ước và ngưỡng mộ của rất nhiều người.

