Elly Trần đáp trả 'gắt' khi bị chê vòng 1 xuống cấp

Bị chê ngực "xuống cấp", so sánh với Hoa hậu, Elly Trần đáp trả không thể "gắt" hơn.

Mới đây, Elly Trần chia sẻ bức ảnh khoe gương mặt xinh đẹp và thân hình gợi cảm. Đi kèm với bức ảnh này, bà mẹ hai con bày tỏ thái độ bức xúc khi bị so sánh với Hoa hậu, người đẹp khác trong showbiz.

"Bữa giờ mình có việc riêng nên phải bật chế độ ẩn dật, chỉ cập nhật facebook và fanpage cho vui thôi mà lâu lâu cứ bị lôi đầu ra so sánh với người này người kia hoài. Lúc thì bị kẹp tên vô PR cho với mấy em 19, 20 mới lên. Lúc thì bị lôi vô so với các celeb nữ chưa qua sinh nở. Bữa nay còn bị lôi ra so sánh với các Hoa hậu nữa chứ. Mệt ha", Elly Trần viết.

Trước sự so sánh có phần "khập khiễng" của một số người, bà mẹ hai con đáp trả "cực gắt": "Hoa hậu có trăm ngàn kiểu Hoa hậu và mỗi năm có đến trăm ngàn cuộc thi trong và ngoài nước được tổ chức. Bây giờ ra đường cứ 1 mét vuông gặp tới 5 cô Hoa hậu tìm 1 người thường đỏ con mắt mới ra.

Nếu mình đã thích thì mình thi được mà. Ai cấm? Đúng không? Nhưng cái danh xưng đó nó quá sức vĩ đại với 1 tâm hồn non nớt và 1 đôi vai mỏng manh của mình nên mình chưa từng và sẽ không bao giờ nghĩ tới dù trong 1 phút giây nào đâu các bạn mình ạ. Mình hoàn toàn không có nhu cầu add dòng danh giá đó vào trong profile cuộc đời mình để làm chi luôn".

Chưa dừng lại ở đó, người đẹp tiếp tục "phản pháo" lại một số anti-fan "soi" ảnh và còn cho rằng vóc dáng của Elly Trần "xuống cấp chảy xệ"; như "người ngoài hành tinh"...

"Các bạn lôi hình mình mặc kiểu áo dạ hội không mặc đuợc áo ngực bị cố tình chụp dìm hàng 2 bên nách áo để nói body mình xuống cấp chảy xệ thế này thế kia. Bạn lập tức tuột ngay cái áo ngực bạn đang mặc ra đi, rồi tự soi mình trong gương xem nó cứng đơ hay nó buộc phải đổ xuống mềm mại theo lẽ tự nhiên? Còn nếu nó đứng im không nhúc nhích dù là có áo ngực hay không thì ngực đó được bảo hành rồi nên mình không bàn tới nhé.

"Tại sao Elly ngực quá to, eo quá nhỏ, mông lại quá to, tay chân thì quá nhỏ nhìn kì dị như người ngoài hành tinh không cân đối gì cả...?". Cái khái niệm thế nào là cân đối hay không cân đối nó luôn tuỳ thuộc vào mắt mỗi người.

Từ lâu mình vẫn biết cái nét của mình nó thuộc về 1 trường phái khác mà không phải bất cứ ai cũng đều sẽ thích cái nét đó. Được thôi, vì ai cũng được tự do chủ động lựa chọn về gu thẩm mỹ của mắt mình mà. Nhưng thực sự kêu mình chạy theo nét đẹp số đông ngoài kia mình theo không được. Cái này mình nói thật!

Nên những ai cảm được cái nét - đẹp - Cartoon của mình thì mình cảm ơn. Ai không cảm được mình cũng cảm ơn luôn, kệ mình đi chứ đừng bắt mình thành người khác nó bất khả thi cho mình lắm luôn á. Mình mới có 19,5 tuổi thôi, mình không chịu được nhiều cú sốc tâm lý đâu mà", Elly Trần chia sẻ.

