Đứt dây cáp, xe ben rơi trúng nhóm công nhân, 1 người tử vong, 2 người thoát nạn trong tích tắc

Mới đây một đoạn clip ghi lại tai nạn kinh hoàng khi chiếc xe ben rơi từ trên cao xuống đè chết công nhân đã khiến nhiều người không khỏi rùng mình, khiếp sợ.

Theo diễn biến đoạn clip, một chiếc xe tải đang được cẩu lên cao bằng những sợi dây cáp, phía bên dưới là một nhóm người công nhân đứng xung quanh để hỗ trợ công tác cẩu xe.

Khi chiếc xe tải đang được nâng cao, lơ lửng trên không trung thì bất ngờ một chiếc dây cáp bị đứt khiến chiếc xe rơi xuống đè bẹp một công nhân ở dưới, 2 người còn lại gần đó may mắn thoát chết.

Hiện tại vẫn chưa xác định được địa điểm xảy ra sự việc. Đoạn clip là lời chuông cảnh báo về ý thức chủ quan, không lường trước được rủi ro trong công việc dẫn đến một cái tai nạn thương tâm.

Đứt dây cáp khi cẩu xe tải, một công nhân bị đè bẹp tại chỗ

