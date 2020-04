Đường 'Nhuệ', chồng nữ đại gia Thái Bình bị tạm giam 3 tháng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình hôm nay ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Nguyễn Xuân Đường (tức Đường 'Nhuệ') để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Nguyễn Xuân Đường (49 tuổi), chồng của nữ đại gia Nguyễn Thị Dương bị bắt vào khoảng 22h hôm qua khi đang lẩn trốn tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Nguyễn Xuân Đường thời điểm bị bắt vào đêm 10/4

Công an tỉnh Thái Bình đang mở rộng điều tra vụ án có liên quan đến vợ chồng Đường - Dương (địa chỉ: số nhà 366 đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình).

Hai bị can này có liên quan tới vụ án hành hung, đánh đập gây thương tích một phụ xe của nhà xe ở tỉnh Thái Bình khiến người này bị vỡ xương hàm và dập mũi.

Trước đó, Nguyễn Thị Dương (SN 1980) đã bị bắt tạm giam vào chiều 7/4.

Ngày 9/4, Nguyễn Xuân Đường bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bị can, bắt tạm giam sau quá trình điều tra mở rộng vụ án "Cố ý gây thương tích". Đường đã bỏ trốn nên cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thông báo truy nã toàn quốc.

Tác giả: Thái Bình

Nguồn tin: Báo Vietnamnet