Đường 'Nhuệ' bị tố cáo 'chỉ định nơi hỏa táng, thu 500 nghìn đồng/1 trường hợp'

Như đã đưa, Công an tỉnh Thái Bình vừa bắt giữ vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, còn gọi là Đường “Nhuệ”, ở TP Thái Bình) và 4 đồng phạm để điều tra hành vi cố ý gây thương tích, xảy ra tại Cty TNHH Đường Dương (do Đường làm chủ). Lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình cho biết thêm, đang mở rộng điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản của Đường do có thông tin về việc bị can này thu tiền bảo kê liên quan hoạt động hỏa táng của người dân tại Thái Bình.

Để tìm hiểu sự việc, phóng viên gặp ông Trần Đình Giao - Chủ tịch Cty Hoàng Long (đơn vị sở hữu Đài hóa thân tại Nam Định). Theo ông Giao, Cty Hoàng Long từng ủy quyền cho Cty Thành Phát làm đại lý cấp 1, phụ trách khu vực Thái Bình với nhiệm vụ giới thiệu dịch vụ, báo ca cần hỏa táng (báo ca) về Hoàng Long. Từ cuối tháng 12/2017, Nguyễn Xuân Đường bắt đầu chèn ép, đánh đập anh Nguyễn Thế Việt - nhân viên Cty Thành Phát nhằm buộc doanh nghiệp dừng hoạt động để Cty TNHH Đường Dương độc quyền dịch vụ hỏa táng tại Thái Bình.

Về việc này, anh Việt kể lại, từ năm 2016 Cty Thành Phát đã hoạt động tại Thái Bình nhưng cuối 2017, Đường “Nhuệ” và nhiều người đến gặp anh, yêu cầu “rút” về Nam Định. Anh kể: “Đường có hẹn mình ở văn phòng, nhờ tôi nhắn lãnh đạo để lại văn phòng cho Đường. Tôi bảo không thể quyết định, lập tức Đường chửi bới, cho mấy thanh niên lao vào đánh tôi. Đến đầu năm 2018, tôi nhận 1 ca hỏa táng rồi chở áo quan tới nhưng khi về văn phòng, có người đến đánh, bắt tôi phải gọi điện cho đám tang nói xin thôi, để Đường Dương làm. Sau đó, Cty Thành Phát rút văn phòng khỏi Thái Bình”.

Ông Giao cho biết thêm, Cty TNHH Đường Dương sau đó đề nghị phía Cty Hoàng Long cho mình độc quyền nhận các ca hỏa thiêu ở Thái Bình nhưng không được đồng ý. Vì vậy, trong 2 tháng liền, Đường “Nhuệ” buộc các cơ sở tang lễ tại Thái Bình phải đưa thi thể đi hỏa táng tại Hải Phòng dù việc này khiến giá dịch vụ tăng lên bởi đường xa hơn. Nếu ai cố tình sang Nam Định hỏa táng, Đường sẽ “xử lý” nghiêm. “Người dân tại Thái Bình phản đối, nói nếu bắt sang Hải Phòng họ sẽ chôn cất, không hỏa táng nữa nên Đường cho họp các dịch vụ tang lễ, nói cho quay lại Nam Định nhưng thu 500 nghìn đồng/ca hỏa táng” - ông Giao nói.

Nói rõ hơn về sự việc, anh C. (nhân viên một công ty tang lễ) cho biết cuối 2017, tất cả 23 cơ sở dịch vụ tang lễ tại Thái Bình được Nguyễn Xuân Đường gọi đến, yêu cầu ký vào văn bản nội dung muốn hỏa táng phải thông qua hiệp hội tang lễ Thái Bình, đứng đầu là Cty TNHH Đường Dương. “Nếu các dịch vụ không báo sẽ phải “bỏ kèn đi” tức là không kinh doanh nữa. Đến giờ, mình động viên họ tố cáo để công an biết nhưng không ai dám, họ sợ Đường sẽ ra tù. Hôm qua, từ 13h đến 21h, mình đã làm việc với Công an tỉnh Thái Bình và nêu rõ vấn đề mọi người gặp phải” - anh C. nói.

Theo anh C., buổi họp của Đường với 23 cơ sở tang lễ diễn ra căng thẳng vì ít người đồng ý phải thông qua Cty TNHH Đường Dương mới được hỏa thiêu. “Đường quay sang Phó GĐ của tôi chửi, nói thằng già, mày không làm biến đi. Đệ tử của Đường định đánh tôi, tôi bật lại nhưng mọi người can ngăn, bảo làm tang lễ không nên ầm ỹ” - anh C. kể lại. Người đàn ông này cũng cho biết, Nguyễn Xuân Đường thu từ các cơ sở tang lễ 500 nghìn đồng/ca hỏa táng dù không làm bất cứ việc gì.

Thậm chí, anh C. khẳng định, do Đường yêu cầu nên chính anh từng cầm điện thoại nhận tin nhắn ca hỏa táng từ các dịch vụ tang lễ để tổng kết và thu tiền giúp. Cụ thể: “Tôi làm cho Đường 2 lần, tổng kết vào ngày 5 và 20 hằng tháng Âm lịch. Mỗi ca hỏa táng, cơ sở mất 500 nghìn đồng, đến ngày nộp tiền sẽ tổng kết tin nhắn để tính toán, tôi thu giúp Đường 1 lần 82 triệu và 1 lần 83 triệu. Chính tôi hằng tháng cũng phải cầm 45 - 50 triệu đồng của công ty mình đi nộp, việc này có thật vì kế toán xuất hóa đơn ghi rõ “nộp tiền ca”. Ít nhất, mỗi tháng Đường thu được 150 triệu đồng tiền ca, ròng rã trong 2 năm”.

Cả anh C. và anh Nguyễn Thế Việt cùng cho biết, có một vài cơ sở tang lễ báo ca sót, không nộp 500 nghìn cho Đường và sau đó, xe tang của cơ sở bị chặn, đập phá. Nguyễn Xuân Đường và đàn em cũng đe dọa, nghiêm cấm mọi người sang Hải Phòng hỏa táng. Hằng tháng, Đường cũng tập hợp các đơn vị kinh doanh tang lễ đến khách sạn Dầu khí (TP Thái Bình), bề ngoài để liên hoan nhưng thực chất là điểm danh, đe dọa.

Ngày 14/4, đại diện Tỉnh ủy Thái Bình cho biết, ông Nguyễn Hồng Diên - Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương lực lượng công an xử lý vụ án của Nguyễn Xuân Đường. Ông Diên nhấn mạnh, vụ án rất được dư luận quan tâm đã cho thấy các bị can trong vụ có những hành vi gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Do vậy, ông đề nghị phải đấu tranh xử lý nghiêm, khách quan, đúng pháp luật và phải làm rõ từng hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án này, kiên quyết không để sót tội phạm, cũng không để người vô tội bị oan khuất. Ông Diên nhận định, dù bước đầu đã làm rõ hành vi phạm tội nhưng lực lượng công an cần tiếp tục khẩn trương điều tra, làm rõ những dấu hiệu phạm tội của các bị can trong một số lĩnh vực khác; quá trình điều tra phải thận trọng, không được trái pháp luật. Công an tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, tập trung rà soát các chứng cứ để bảo đảm xử lý vụ việc khách quan, công tâm đúng người, đúng tội đồng thời thông tin kịp thời để tạo sự đồng tình của nhân dân. Hoàng Long

