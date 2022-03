Đường nghìn tỉ “tắc” vì 4 hộ dân

Tính đến tháng 3/2022 là gần 1 năm kể từ khi đại diện Công ty bảo hiểm Bưu điện (PTI) đến tiến hành kiểm đếm, thống kê và giám định thiệt hại ngôi nhà do thi công dự án đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng gây ra, song đến nay gia đình ông Phạm Văn Tý (SN 1970) trú tại thôn Nguyễn Huệ, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vẫn chưa nhận tiền đền bù. Đồng nghĩa với việc trong suốt thời gian qua, đại gia đình ông sống nơm nớp trong cảnh ngôi nhà có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

Dự án đường ven biển Hà Tĩnh chưa thể hoàn thiện vì vướng 4 hộ dân.

Lý do chưa nhận tiền đền bù, hỗ trợ do thiệt hại trong quá trình thi công dự án, ông Tý cho biết, số tiền đền bù chỉ 9 triệu đồng là quá thấp so với các hư hỏng do dự án gây ra. Cụ thể, theo biên bản giám định ngày 27/6/2021 được lập bởi Công ty giám định và tư vấn kỹ thuật (Raco), đơn vị do PTI thuê độc lập thì ngôi nhà cấp 4 của ông Tý ở khu vực nhà bếp và nhà vệ sinh bị nứt ngang gạch ốp, nứt dọc góc tường và nứt ngang tường, với diện tích khá lớn.

Các vị trí khác như phòng khách, phòng ngủ và phía bên ngoài cũng bị hư hỏng nặng, trong đó có nứt cả trần nhà, cột bê tông cốt thép và dầm chịu lực. Sau khi dự toán chi phí sửa chữa, khắc phục, đơn vị này đưa ra mức giá là 9,07 triệu đồng. Cho rằng chi phí này quá thấp, không đủ để khắc phục nên ông Tý không nhận tiền dù chủ đầu tư đã nhiều lần thương lượng, đôn đáo.

Tương tự gia đình ông Tý, tại thôn Nguyễn Huệ hiện nay còn có thêm 3 gia đình khác gồm Phạm Văn Téc, Trần Thị Hoài và Phạm Văn Tảnh cũng chưa chịu nhận tiền đền bù, với mức hỗ trợ từ 3 - 6 triệu đồng, các gia đình này cũng cho rằng quá thấp so với thực tế bị thiệt hại. Không chịu nhận tiền đền bù, các hộ dân này cũng đã cản trở việc thi công, mỗi lần đơn vị thi công đưa máy móc đến để hoàn thành mặt đường bê tông nhựa thì bị những người này ra ngăn cản, có thời điểm còn lăng mạ, xúc phạm nên nhà thầu không thực hiện được. Hệ quả là từ tháng 8/2021 đến nay, tuyến đường nghìn tỉ này đã bị đứt mạch khi còn khoảng 300m qua thôn Nguyễn Huệ, xã Kỳ Xuân vẫn chưa thể hoàn thiện.

Ông Lê Việt Hoà, Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh cho biết, quá trình thi công tuyến đường ven biển đoạn qua thôn Nguyễn Huệ xã Kỳ Xuân, do ảnh hưởng của thiết bị thi công làm rạn nứt một số nhà của các hộ dân sinh sống hai bên tuyến đường dẫn đến các hộ dân cản trở chưa cho thi công mặt đường bê tông nhựa và yêu cầu bồi thường. Chủ đầu tư đã chỉ đạo đơn vị bảo hiểm tiến hành kiểm tra, giám định tổn thất của các hộ dân, lập kinh phí hỗ trợ khắc phục tổn thất theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Đến nay, đơn vị bảo hiểm đã hoàn thành việc xác định kinh phí hỗ trợ khắc phục tổn thất rạn nứt nhà dân, phối hợp cùng địa phương chi trả kinh phí cho các hộ dân trong phạm vi bảo hiểm. Theo đó, dự án này đoạn qua xã Kỳ Xuân có 85 hộ dân bị ảnh hưởng, đến nay đã có 81 hộ nhận kinh phí đền bù, hiện còn 4 hộ kiên quyết không nhận. Chủ đầu tư đã thực hiện việc chi trả 2 lần, phối hợp với UBND xã Kỳ Xuân và huyện Kỳ Anh nhiều lần tổ chức tuyên truyền, vận động nhưng không có kết quả.

Việc các hộ dân này cản trở, không cho thi công hoàn thành mặt đường bê tông nhựa làm mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, ảnh hưởng đến công tác hoàn thành, bàn giao và quyết toán công trình. Theo người dân địa phương, thời gian vừa qua tại vị trí này do xuất hiện các ổ voi, ổ gà lớn và đường thắt cổ chai từ hai phía nên đã xảy ra không ít vụ tai nạn giao thông.

Trước tình trạng này, ngày 11/3, Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có công văn gửi chính quyền địa phương, cho rằng để thi công thảm bê tông nhựa toàn tuyến, chủ đầu tư đề nghị UBND xã Kỳ Xuân, UBND huyện Kỳ Anh tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân đồng thuận để hoàn thành công trình. “Trong trường hợp các hộ dân vẫn tiếp tục cản trở, không cho thi công làm ảnh hưởng đến dự án, ảnh hưởng đến an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông, gây mất an ninh trật tự, đề nghị có phương án bảo vệ thi công để dự án hoàn thành trước ngày 30/3/2022”, công văn nêu rõ.

