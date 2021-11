Dùng súng bắn người khác bị thương do mâu thuẫn tình cảm

Đậu Đức Thuận và tang vật vụ án. Ảnh: Công an Nghệ An cung cấp

Khoảng 8 giờ 50 phút sáng cùng ngày, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo, tại quán cà phê số 1 đường Đinh Công Tráng (phường Quang Trung, TP Vinh) xảy ra vụ việc 1 nam thanh niên dùng súng bắn anh N.Đ.T. (48 tuổi, trú TP Vinh) khiến anh này bị gãy xương cánh tay trái.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Vinh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc.

...

Tiến hành truy xét nhanh, lực lượng công an đã xác định đối tượng gây án là Đậu Đức Thuận. Đến 10 giờ 35 phút, Thuận bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Quán Bàu (TP Vinh).

Bước đầu, tại cơ quan công an, Thuận khai nhận dùng súng bắn anh N.Đ.T. là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Tác giả: DUY CƯỜNG

Nguồn tin: Báo Sài Gòn Giải Phóng