Dùng ô tô tông vào 4 người để giải quyết mâu thuẫn, 1 người chết

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 24/8 tại đường dân sinh Thôn 4, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Các nạn nhân là Phạm Văn Huân (35 tuổi, tử vong), Nguyễn Huy Văn (31 tuổi), Lê Ngọc Thanh (32 tuổi), cùng ngụ tại xã Đông Thanh, Lâm Hà và 1 người tên Mạnh (chưa rõ năm sinh, nơi cư trú) bị thương nặng.

Theo điều tra ban đầu, vào chiều cùng ngày, nhóm của Huân do có mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai nên tìm đến nhà Nguyễn Chí Thanh gây gổ, ném đá, sau đó bỏ đi.

Video hiện trường vụ việc do camera ghi lại

Nguyễn Chí Thanh bức xúc và có hơi men trong người nên sử dụng ô tô đi tìm nhóm người trên để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đang chạy trên đường dân sinh tại Thôn 4, xã Gia Lâm thì gặp 4 người trên và đã nhấn ga tông thẳng vào nhóm người này rồi chạy xe về nhà.

Khi biết có người tử vong nên Thanh tới công an trình báo. Ban đầu đối tượng khai vô ý dẫn đến tai nạn chết người. Tuy nhiên qua những hình ảnh, chứng cứ thu được của công an, Thanh thừa nhận cố tình gây ra vụ việc trên.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận hồ sơ, điều tra xử lý vụ án theo quy định.

