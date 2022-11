Dùng nhục hình, 2 cựu cán bộ công an huyện bị bắt tạm giam

Theo nguồn tin của PV Dân trí, Cơ quan điều tra - Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao vừa thực hiện phê chuẩn, tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Quang Hùng - cựu Đội trưởng và Trịnh Thanh Hùng - cựu Đội phó Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, về tội "Dùng nhục hình" theo quy định tại Điều 373 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trước khi bị khởi tố, bắt giam, cả hai đã bị thi hành kỷ luật, tước quân tịch công an nhân dân.

Theo thông tin ban đầu, hai đối tượng bị bắt giữ do có liên quan đến vụ một nghi phạm nam tử vong bất thường tại nhà tạm giữ Công an huyện Vũ Thư vào đầu năm 2022.

Từ cuối tháng 10/2020 đến nay, tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã có 5 cựu cán bộ công an huyện, 2 cựu cán bộ VKSND huyện Vũ Thư, bị Cơ quan điều tra VKSND tối cao khởi tố, bắt giam.

Cụ thể, vào ngày 29/10/2020, Cơ quan điều tra - VKSND tối cao đã ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bằng Giang (cựu Phó Trưởng công an xã) và Hoàng Hồng Hạnh (cựu Đội trưởng Đội Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp), đều thuộc Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, để điều tra về hành vi có dấu hiệu của tội phạm "Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc" quy định tại Điều 375 Bộ luật hình sự năm 2015.

Đến ngày 2/12/2021, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Đức Tuấn (Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vũ Thư); Phạm Thị Thu Hiền (Phó Viện trưởng VKSND huyện Vũ Thư) và Nguyễn Hoàng Hà (Kiểm sát viên VKSND huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Các bị can bị khởi tố về tội "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" theo quy định tại khoản 2 Điều 369 Bộ luật hình sự.

Tác giả: Nguyễn Dương - Đức Văn



Nguồn tin: Báo Dân Trí