Dùng băng keo dán camera, thanh niên trộm 71 điện thoại di động trị giá 500 triệu đồng

Theo đó, ngày 18/12, anh Quí chủ tiệm cầm đồ trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ đến mở cửa để kinh doanh thì phát hiện mất trộm 71 điện thoại di động các loại trị giá khoảng 500 triệu đồng. Sau đó chủ tiệm đã trình báo vụ việc lên cơ quan Công an.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, nhận thấy đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, công an quận Ninh Kiều đã báo cáo Giám đốc Công an TP. Cần Thơ. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP. Cần Thơ đã chỉ đạo Ban chuyên án, tổ chức phân công, triển khai lực lượng đến hiện trường.

Phan Văn Nhí tại cơ quan Công an (ảnh Công an cung cấp).

Sau khi xem xét các dấu hiệu tại hiện trường, lực lượng Công an nhận định đối tượng thực hiện vụ trộm cắp với phương thức, thủ đoạn chuyên nghiệp. Theo đó, lợi dụng đêm khuya thủ phạm đã leo lên nóc nhà dùng kìm để cắt mái tôn đột nhập vào bên trong, dùng băng keo vô hiệu hoá hệ thống camera nhằm che giấu nhân thân.

...

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã khoanh vùng các đối tượng và nổi lên đối tượng Phan Văn Nhí, SN 1993, ngụ phường Hưng lợi, quận. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Đối tượng có tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, không có nghề nghiệp. Tuy nhiên, khi xác minh tại địa phương thì đối tượng không có mặt tại nơi cư trú.

Lực lượng công an thu giữ điện thoại di động (Công an cung cấp).

Đến khoảng 10 giờ ngày 21/12, tổ công tác phát hiện đối tượng Phan Văn Nhí xuất hiện ở ấp Tân Minh, xã Tân Lược, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long nên đã tổ chức bắt và khám xét khẩn cấp đối tượng tại nhà trọ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 71 điện thoại di động các loại và 1 cây kìm đối tượng sử dụng để gây án. Tại Cơ quan Công an Phan Văn Nhí đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Hiện Công an quận Ninh Kiều đã ra quyết định tạm giữ Phan Văn Nhí để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Dương Tú

Nguồn tin: suckhoedoisong.vn