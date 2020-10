Đưa tiễn 22 quân nhân hy sinh về quê nhà

11h15

Lúc 11h, đoàn xe bắt đầu đưa các quân nhân hy sinh về quê nhà.

Đoàn xe đưa các quân nhân hy sinh rời Nhà thi đấu đa năng TP Đông Hà. Ảnh: Hoàng Phương

10h48

10h35, xe Cảnh sát giao thông hụ còi, xuất phát, dẫn đoàn xe đưa linh cữu 22 liệt sĩ về quê nhà. Chiếc xe đưa liệt sĩ Lê Văn Quế, quê Thanh Hoá xuất phát đầu tiên.

Lễ di quan, đưa các liệt sĩ ra xe tang về quê nhà. Ảnh: Ngọc Thành

Người thân khóc nghẹn trong lễ di quan. Ảnh: Ngọc Thành

9h59

Trong điếu văn, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hoá, Phó chính uỷ Quân khu 4, nói khi người dân gặp hiểm nguy do bão lũ, cán bộ, chiến sỹ Đoàn kinh tế quốc phòng 337 đã hành quân về xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa để cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân bảo vệ tính mạng, tài sản do mưa lũ, sạt lở. Sau những ngày dầm mình trong mưa gió, bộ đội trở về doanh trại để hôm sau tiếp tục lên đường giúp dân. Nhưng vụ sạt lở xảy ra lúc 1h30 ngày 18/10 đã vùi lấp khu nhà ở đơn vị. "4 sĩ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp và 8 chiến sỹ hy sinh. Đây là một tổn thất vô cùng to lớn của Quân khu 4, là mất mát không gì bù đắp được gia đình, người thân" điếu văn nêu. Tướng Hoá khẳng định, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu thời bình của quân đội; phía trước nhân dân gặp gian nguy, người lính sẽ không ngần ngại hy sinh. "Chúng ta đã, đang thực sự sống trong cuộc chiến đấu giữa thời bình, không có tiếng súng nhưng máu của người lính vẫn đổ", ông nói. "Nhưng phía trước là nhân dân, người lính với mệnh lệnh từ trái tim, luôn sẵn sàng ở nơi nguy hiểm để giúp đỡ nhân dân". 22 quân nhân, tuổi đời, cấp bậc, nhiệm vụ khác nhau. Tám chiến sĩ trong đó đang ở tuổi đẹp nhất cuộc đời, đã gác ước mơ, hoài bão để làm nhiệm vụ của công dân với Tổ quốc. Gửi lời chào vĩnh biệt đồng đội, thay mặt lực lượng vũ trang Quân khu 4, thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa nói những người còn sống sẽ làm tiếp nhiệm vụ, ý nguyện của người đã ngã xuống. Thay mặt cho 22 gia đình, ông Nguyễn Khắc Cần, thân nhân liệt sĩ Nguyễn Cao Cường, cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và nhân dân "đã đến đưa tiễn con em chúng tôi trong những giờ phút cuối cùng. "Sự cố gắng tìm kiếm ở hiện trường và tang lễ tổ chức chu đáo phần nào làm vơi đi nỗi đau mất mát người thân của chúng tôi", ông nói. Trong giờ phút chuẩn bị di quan, những người mẹ, người vợ cố ghìm nén nước mắt nhưng không làm được. Tiếng khóc âm vang trong nhà thi đấu khiến đồng đội, người dân đến viếng khóc theo.

Đồng đội đến viếng các liệt sĩ. Ảnh: Ngọc Thành

Nỗi đau của đồng đội, người thân trong tang lễ. Ảnh: Ngọc Thành

9h55

9h45, lễ viếng kết thúc. Các đoàn lần lượt tập trung trong nhà thi đấu, chuẩn bị làm lễ truy điệu. Trời Đông Hà nổi gió lạnh, báo hiệu sắp có cơn mưa.

9h34

Từ Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có thư gửi toàn thể cán bộ, chiến sĩ QĐND VN. Ông biểu dương tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ tromg chiến đấu, giúp đỡ nhân dân của Quân đội. Đặc biệt, trong những ngày thiên tai khốc liệt, lũ lụt miền Trung, quân đội đã kịp thời có mặt ở những nơi nguy hiểm nhất, kịp thời cứu hộ cứu nạn. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

"Chúng ta chưa nguôi ngoai trước sự hy sinh của 11 cán bộ chiến sĩ và hai cán bộ tỉnh Thừa Thiên Huế khi cứu nạn công nhân thuỷ điện Rào Trăng 3, ngày 13/10, thì sự cố sạt lở nghiêm trọng rạng sáng 18/10 làm 22 cán bộ chiến sĩ hy sinh tại xã Hướng Phùng (Hướng Hoá, Quảng Trị)", thư viết.

"Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng bào cả nước tiếc thương các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong những ngày qua; nhưng cũng tự hào về một đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân chiến đấu và gắn bó máu thịt với nhân dân".

Trước tình hình mưa lũ còn kéo dài và diễn biến rất phức tạp trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị cán bộ, chiến sĩ quân đội tăng cường phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương và các cấp ủy, chính quyền địa phương, tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, không để tính mạng và tài sản của nhân dân bị đe dọa, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

9h30

Phía ngoài nhà tang lễ, bộ đội hối hả chuẩn bị cho lễ di quan từ 11h. Hai xe cứu hoả đỗ trong sân đề phòng sự cố xảy ra. Xe quân đội chở 22 linh cữu liệt sĩ đỗ khép kín một vòng quanh sân Nhà thi đấu đa năng TP Đông Hà. Xe của CSGT sẽ đi trước dẫn đường, tiếp đến là xe Kamaz chở linh cữu và xe chở thân nhân.

Lái xe được chọn lựa trước, có kỹ năng lái xe tốt. Qua điện thoại liên lạc, khi có lệnh tài xế mới được nổ máy.

Các liệt sĩ được đưa về quê an táng theo nguyện vọng của gia đình. Trong đó, Quảng Trị có 4 liệt sĩ, các liệt sĩ còn lại đưa về quê nhà, gồm Thanh Hóa 2 liệt sĩ, Nghệ An 8, Hà Tĩnh 6, Quảng Bình 2. Đoàn xe di chuyển theo các đường Trường Chinh – Hùng Vương – quốc lộ 9 – quốc lộ 1 và hướng ra các tỉnh Bắc miền Trung. Mỗi tỉnh sẽ có một xe công an dẫn đường. Phía sau mỗi xe kinh cữu là xe chở thân nhân.

Người dân đến viếng các liệt sĩ. Ảnh: Ngọc Thành

9h28

Lúc 9h10, trong nhà tang lễ, người nhà liệt sĩ Lê Hương Trà bị ngất, cần đến sự hỗ trợ của lực lượng y tế. Ông này sau đó được đưa ra ngoài để nghỉ ngơi, trấn tĩnh tinh thần. 8h56 Bà Trần Thị Vân, 73 tuổi, ở Đông Hà (Quảng Trị) đến viếng 22 liệt sĩ, bộc bạch: "Thương quá dù không phải con cái gì mình nhưng nước mắt trào ra". Mấy hôm nay, bà Vân liên tục lên khu vực tổ chức tang lễ thăm viếng các liệt sĩ.

Bà Trần Thị Vân. Ảnh: Hoàng Táo

8h20

Trong sổ tang, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình bày tỏ vô cùng thương tiếc 22 quân nhân đã hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai ngày 18/10. "Đây là sự hy sinh to lớn để lại niềm thương tiếc vô hạn đối với cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước, đồng thời là nỗi đau, sự mất mát không gì bù đắp được của gia đình và người thân", ông viết. ... "Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận công lao, sự hy sinh to lớn của 22 đồng chí, những cán bộ, chiến sĩ quả cảm, sẵn sàng đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới để thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện vô cùng khó khăn, gian khổ, hiểm nguy". Thay mặt Chính phủ, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình gửi đến gia đình, người thân của cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất, mong các gia đình, người thân hãy nén đau thương mất mát sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình ghi sổ tang. Ảnh: Ngọc Thành

8h11

Lễ viếng 22 quân nhân được tổ chức từ 7h đến 10h sáng 22/10, tại nhà thi đấu đa năng TP Đông Hà. Ảnh: Nguyễn Đông

Đồng đội viếng 22 liệt sĩ. Ảnh: Ngọc Thành

Lực lượng công an tỉnh Quảng Trị đến viếng 22 quân nhân. Ảnh: Ngọc Thành

7h56

Hai người mẹ có con đang phục vụ trong quân ngũ, bà Trịnh Thị Cam và Lê Thị Hạnh sáng nay dậy từ 5h, rủ nhau đi 16 km từ Triệu Ái (Triệu Phong) ra TP Đông Hà viếng các liệt sĩ. "Từ hôm biết tin các chú ấy hy sih đến chừ, thương mất ăn mất ngủ. Nghĩ các chú cũng như con trai mình, mà mình cũng bằng tuổi mẹ các chú. Lòng mẹ đau xót, có ai nghĩ thời bình mà hy sinh rứa", bà Cam gạt nước mắt. Từ ngày 18/10, bà liên tục cập nhật tin tức về 22 quân nhân, biết tin tổ chức tang lễ ngày 22/10 liền gác hết việc nhà, sửa soạn đi viếng. Cũng từ hôm đó, bà thường xuyên nhắn con trai đang đóng quân ở Tân Long (Hướng Hoá), cách nơi vụ sạt lở 25 km "phải cẩn thận. Nhà chỉ có hai mẹ con, nếu con có gì mẹ không sống nổi". 7h28 Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Phó thủ tướng Trương Hòa Bình dẫn đầu vào viếng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi vòng hoa viếng.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành vào viếng. Ảnh: Ngọc Thành

7h26

Sáng nay, trời tạnh ráo sau hai ngày mưa liên tiếp, thuận lợi cho công tác tổ chức lễ tang. Trước 7h, hàng nghìn người đến từ Quân khu 4, đại diện các cơ quan, đoàn thể, người dân đã có mặt để viếng các liệt sĩ.

Lễ tang được tổ chức tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Thành

Đại tá Đỗ Xuân Hiệp, nguyên Chính uỷ đoàn kinh tế 337 (nghỉ hưu từ tháng 5/2019) cho biết ông đã bất ngờ khi nghe tin khu nhà quân nhân nghỉ lại bị đất đá vùi lấp. "Đây là khu nhà ở của đơn vị, được xây dựng rất kiên cố. Quả đồi phía sau đổ dồn xuống vùi lấp các đồng đội tôi cách ngôi nhà khoảng 500 mét. Nào ngờ giờ chỉ còn là một đống bùn đất đau thương", ông nói.

Trong số những người hy sinh, chiến sĩ Lê Hương Trà là lái xe cho ông Hiệp trong suốt 11 năm và "anh em coi nhau như ruột thịt". "Rất xót thương, 8 người trong số các liệt sĩ là những thanh niên trẻ, chưa lập gia đình, nhiều người tuổi đời mới hơn 18", ông Hiệp chia sẻ.

7h06

Lúc 7h sáng, hàng trăm thân nhân của 22 gia đình liệt sĩ có mặt ở nhà tang lễ. Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND VN, đi bắt tay từng gia đình động viên, chia sẻ mất mát. Hàng trăm quân nhân tham gia phục vụ lễ tang.

Gia đình liệt sĩ Lê Văn Quế. Ảnh: Ngọc Thành

Người thân gục khóc bên quan tài liệt sĩ. Ảnh: Ngọc Thành

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND VN, động viên gia đình các liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Táo

7h00

Tại TP Đồng Hới (Quảng Bình), từ chiều 21/10, gia đình liệt sĩ thượng úy Lê Hải Đức (32 tuổi) đã chuẩn bị gian nhà làm nơi lo tang lễ, đón linh cữu anh từ Quảng Trị về. "Gia đình mong muốn để Đức ở lại nhà một ngày, rồi mới đưa lên nghĩa trang liệt sĩ", ông Tấn (chú của liệt sĩ Đức) nói.

Ông Hoàng Công Chính, bố vợ của liệt sĩ Lê Hải Đức. Ảnh: Nguyễn Đông

Nhà Đức cách nơi anh cùng đồng đội gặp nạn hôm 18/10, hơn 100 km. Nghe tin, một số người thân vội vào tìm nhưng không thể tiếp cận được hiện trường sạt lở ở bản Cợp, xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa).

Ông Lê Hải Đông (bố anh Đức) không vào được, do tuyến đường quốc lộ trước nhà bị ngập sâu gần một mét. Mãi chiều 20/10, ông cùng gần chục người nữa thuê một chuyến xe đi ngược lên đường mòn Hồ Chí Minh, mất 5 tiếng mới đến nơi. "Phải mất một ngày nữa chúng tôi mới được nhìn mặt Đức".

Đôi mắt thiếu ngủ, ông Hoàng Công Chính (bố vợ Đức), cho biết đã bất ngờ khi nghe hung tin. Ông bỏ dở việc dọn lũ ở nhà, bắt xe đò hơn 60 km từ Quảng Trạch vào nhà con rể. Ba ngày nay, khi vợ Đức vắng nhà, ông vừa phụ dọn đẹp nhà cửa, trông coi đứa cháu ngoại hơn 2 tuổi. Bé gái chưa biết chuyện, thi thoảng khóc đòi được ba bồng.

Lễ cầu siêu các liệt sĩ tổ chức vào tối 21/10. Ảnh: Ngọc Thành

Tối 21/10, Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ cầu siêu cho các liệt sĩ, với sự tham dự của 22 gia đình cùng hàng trăm tăng ni.

Anh Hồ Văn Lã (25 tuổi, trú Hướng Sơn, huyện Hướng Hoá, Quảng Trị) người nhà liệt sĩ Hồ Văn Nguyên (22 tuổi) cho biết theo xe cấp cứu từ hiện trường vụ sạt lở ở Đoàn 337 xuống TP Đông Hà từ ngày 19/10. "Nguyên là chiến sĩ nghĩa vụ, còn 4 tháng nữa là ra quân. Nhà có 4 anh chị em, trong đó liệt sĩ Nguyên là con út, ở với bố mẹ" anh Lã nói và cho hay ba mẹ Nguyên ở nhà làm lễ theo phong tục địa phương.

Chị Hoàng Thị Diệu (vợ liệt sĩ Phùng Thanh Tùng, quê Nghệ An) nói, lúc 6h sáng 18/10, chị nhận được tin "sét đánh ngang tai", báo chồng gặp nạn trong vụ sạt núi. Chị Diệu vẫn hy vọng chồng sống sót, nhưng đến trưa đọc được danh sách các quân nhân hy sinh thì hy vọng bị dập tắt.

10 ngày trước, anh Tùng về thăm nhà. "Không ngờ anh trở vào rồi ra đi mãi mãi. Tôi chỉ lo 3 con nhỏ dại, đang tuổi ăn học", chị Diệu chia sẻ. Con gái đầu của vợ chồng chị Diệu năm nay 14 tuổi, con út 5 tháng tuổi. Người vợ cho biết đưa thi hài chồng về quê mai táng.

Trong 22 quân nhân, chỉ có 2 liệt sĩ quê Quảng Trị, 20 người còn lại được gia đình đưa về các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hoá để an táng. Đoàn di quan sẽ đi theo lộ trình từ Nhà tang lễ ra đường Trường Chinh, rẽ vào các đường Hùng Vương (TP Đồng Hới), quốc lộ 9 và quốc lộ 1A để ra các tỉnh.

6h30

Lúc 1h sáng 18/10, núi bất ngờ sạt lở, đổ xuống các gian nhà của Đoàn kinh tế quốc phòng 337 ở thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá (Quảng Trị); 5 người được cứu ra ngoài, 22 người bị vùi lấp gồm 4 sĩ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp và 8 chiến sĩ. Chiều 19/10, tất cả 22 người bị vùi lấp do lở núi đã được tìm thấy.

Hiện trường vụ sạt lở núi ở Đoàn kinh tế quốc phòng 33 nhìn từ trên cao. Ảnh: Hữu Khoa

Ngày 19/10, Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 ký quyết định truy thăng quân hàm cho 22 quân nhân hi sinh.

Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 làm nhiệm vụ ở 5 xã biên giới vùng đặc biệt khó khăn của huyện Hướng Hóa. Trong tháng 10, đoàn thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn đóng quân theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và đề nghị của chính quyền địa phương.

Nguồn tin: Báo VnExpress