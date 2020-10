Đưa người từ Hà Tĩnh vượt biên sang Trung Quốc giá 7 triệu đồng

Các đối tượng tại cơ quan Công an.



Ngày 25/10, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Phương (31 tuổi, trú tại xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Tuấn (31 tuổi, trú tại xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Theo cơ quan điều tra, đầu tháng 10/2020, tại khu vực Cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) - Ái Điểm (Trung Quốc), Phòng An ninh điều tra, Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ Lý Văn Chung (29 tuổi, trú tại phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn) về hành vi tổ chức cho người khác trốn sang Trung Quốc trái phép.

...

Tại cơ quan Công an, Chung khai nhận đã câu kết với Phạm Thị Phương và Nguyễn Văn Tuấn để đưa 42 người (trú tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) trốn sang Trung Quốc trái phép bằng đường rừng. Chi phí mỗi người phải trả cho các đối tượng là 7 triệu đồng.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Tác giả: Xuân Ngọc

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết