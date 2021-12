Đưa con trai 5 tuổi đi đón vợ, người đàn ông 'chết lặng' khi thấy 2 đôi dép trước cửa phòng trọ

Trong thời gian gần đây, mạng xã hội đang xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông dẫn con trai 5 tuổi tới phòng trọ đón vợ sau khi hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Thế nhưng, khi tới phòng trọ của vợ, người đàn ông lại “chết lặng” khi nhìn thấy 2 đôi dép trước cửa phòng.

Hóa ra, sau khi vợ chồng xung đột, người vợ đã bỏ ra ngoài ở và cô đã “ăn nằm” với nhân tình tại phòng trọ. “Tao nghĩ nó chỉ tức tao vì nợ nần thì nó bỏ lên đây ở thôi. Thương vợ, sáng tao vẫn chở con tới đây để đưa mẹ đi ăn sáng. Đến thì thấy hai đôi dép, bắt quả tang luôn thấy hai đứa đang ngủ trong phòng từ tối qua", người đàn ông bức xúc nói.

Anh không ngừng chỉ trích, bóc mẽ sự việc với những người có mặt tại hiện trường. Đáng nói hơn, người chồng còn biết rõ cả tên tuổi gã nhân tình của vợ. Có lẽ, họ quen biết nhau từ trước nên anh chồng vẫn giữ thái độ khá hòa nhã với nhân tình của vợ.

“Anh T. à! Nó là đứa đã có chồng con rồi. Bây giờ anh về cũng được, chả sao hết. Tôi cũng là đàn ông, cũng như anh thôi. Anh đi về đi, về cũng được, giải quyết văn minh, chỉ có loại không có văn hóa thì mới lăng loàn như thế", người chồng nói.

Trước sự trách mắng của chồng, người vợ vẫn giữ im lặng, trong khi đó bé trai lại vô cùng hoang mang, bật khóc nức nở và đòi mẹ bế. Về phía gã nhân tình, hắn ta cũng không hé răng lấy nửa lời, điềm nhiên ngồi hút thuốc.

Thái độ dửng dưng của vợ và gã nhân tình khi bị chồng bắt quả tang ngoại tình.

Thấy vậy, một người thân của anh chồng không nhịn nổi mà lên tiếng hỏi: “Em hỏi anh nhá. Anh biết là nó có chồng con chưa? Biết chưa?". Thế nhưng, gã nhân tình vẫn ngồi im với thái độ vênh váo, căn bản không thèm để ý đến lời nói của anh chồng và những người xung quanh.

Đến lúc này, người chồng không thể nhẫn nhịn được nữa, anh lao vào đá thẳng mặt tình địch rồi hét lên: "Tao nói mày điếc à? Mở mồm ra”. Thấy chồng đánh nhân tình, người vợ liền lao tới can ngăn khiến anh chồng càng thêm đau đớn. “Mày cản à con kia? Mày bênh bồ mày phải không?", anh chồng chất vấn vợ.

Sau một hồi “câm như hến”, gã nhân tình mới thốt lên được 3 từ: “Làm gì vậy?”.

Khi thấy công an đến, người chồng vội chạy tới giải thích vụ việc.



Lúc này, chủ trọ cũng đến phân trần: "Nó mới đến đây có 3 ngày thôi. Nó kêu là thuê có 2 vợ chồng và 2 đứa con ở, nhưng có 1 đứa con ở thôi. Nay ông kia mới đến 1 lần".

Một lúc sau, cơ quan chức năng cũng có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Không rõ cái kết như thế nào nhưng đoạn clip nhanh chóng gây xôn xao dư luận. Một số người lên tiếng chỉ trích hành vi ngoại tình của người vợ, nhưng điều khiến mọi người xót xa hơn cả chính là việc đứa trẻ 5 tuổi phải chứng kiến cảnh bố chửi mắng mẹ mình, đánh người khác và sự phản bội của mẹ.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: saostar.vn