Đưa bạn gái lớp 10 về nhà ngủ, gia đình bạn đi tìm, bóp cổ bạn gái chết

Công an và viện kiểm sát lấy lời khai của Hùng - Ảnh: Công an cung cấp

Đêm 24-2, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết đơn vị đã bắt giữ được nghi phạm Trần Mạnh Hùng (22 tuổi, trú tại huyện Lý Nhân, Hà Nam), người sát hại nữ sinh lớp 10 ở thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Tại cơ quan Công an, bước đầu nghi phạm Hùng khai nhận, Hùng và nạn nhân V. (16 tuổi, trú tại huyện Bình Lục, Hà Nam, là học sinh lớp 10 trường THPT Bình Lục C.) quen biết từ trước và có mối quan hệ yêu đương. Đêm 23-2, Hùng đón V. về nhà mình ở huyện Lý Nhân ngủ.

Đến trưa 24-2, vì lo sợ Hùng và V. cùng tự tử nên gia đình nữ sinh này đã đi tìm. Biết chuyện, Hùng đã dùng tay bóp cổ V. đến tử vong rồi nhảy xuống ao cạnh nhà tự tử nhưng không thành. Sau đó, nghi phạm đi ra cầu Thái Hà (Lý Nhân) tiếp tục tự tử thì bị công an bắt giữ.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, vào khoảng 14h cùng ngày, cơ quan chức năng nhận được tin báo về việc một nữ sinh lớp 10 chết bất thường tại nhà của một người dân ở thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Nhận được tin báo Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp cùng Công an huyện Lý Nhân nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ vụ án. Sau 5h gây án, công an đã bắt giữ được nghi phạm Trần Mạnh Hùng.

Hiện Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Tác giả: DANH TRỌNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ