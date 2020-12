'Dụ mặn' khiến chàng ngất ngây!

1. Nhìn anh ta thay vì nhìn TV, điện thoại

Nếu chàng thấy bạn chỉ chăm chăm nhìn màn hình iPhone khi dùng bữa ăn tối, anh có thể cảm thấy bị coi thường và nghĩ bụng "Tôi chả là gì với cô ấy cả". Đó là vì bộ não của nam giới có xu hướng làm một việc ở một thời điểm mà thôi. Mặc dù biết bộ não của phụ nữ hoạt động khác (thường làm nhiều việc cùng lúc), nhưng người đàn ông sẽ rất thích thú khi bạn chỉ tập trung vào anh ấy. Điều đó cho thấy, anh là sự ưu tiên hàng đầu của em và em yêu anh. Vì vậy, phụ nữ được khuyên nhìn vào đối phương khi đang nói chuyện, hạn chế sự gián đoạn.

2. Một bữa ngon cho chàng

Chúng ta cũng đã quen với câu châm ngôn: "Cách tốt nhất để đến trái tim của người đàn ông là qua cái bao tử". Việc hiểu anh ấy thích ăn gì mà không cần đợi đòi hỏi chứng tỏ bạn thật sự quan tâm và biết rõ về người ấy. Những đôi hiểu nhau, biết cả về những điều nhỏ nhất thì hôn nhân thường rất hạnh phúc. Mặt khác, đa phần đàn ông rất thích món ăn do chính tay bạn gái (hoặc vợ) nấu.

3. Trở nên quyến rũ hơn

Việc người phụ nữ ăn mặc đẹp cho thấy một thông điệp bạn muốn mình trông rạng rỡ vì anh ấy, bất kể là hai người đã yêu nhau bao lâu. Bộ não của đàn ông có xu hướng phản ứng với những dấu hiệu thị giác hơn não phụ nữ. Ngắm nhìn bạn trong bộ váy tuyệt đẹp, anh ấy sẽ nghĩ rằng bạn thực sự cần mình nên mới diện đồ đẹp khi đi với mình. Mặt khác, một nghiên cứu của ĐH Rochester ở New York cho biết, những phụ nữ mặc đồ đỏ hấp dẫn nam giới hơn.

4. Hãy chăm sóc bản thân

Loại bỏ stress, ăn uống đúng cách, tập thể dục, bỏ thuốc lá (nếu có), chăm chút bản thân, điều này nghe có vẻ bạn chỉ biết mình, nhưng chúng cũng là cách khiến anh ấy yêu bạn hơn. Chàng sẽ nghĩ, "Điều này cho thấy em muốn có một cuộc sống lâu dài, tuyệt vời bên anh, và em sẽ làm mọi việc để anh không phải trải qua cảm giác đau lòng vì mất một ai đó".

5. Quyền lực của lời khen

Trong suốt thời gian bên nhau, người đàn ông luôn phải chiến đấu để thu hút người phụ nữ. Hãy để người đàn ông biết bạn nghĩ gì về anh ấy, và cách mà anh yêu bạn được thể hiện qua việc giúp bạn trong khả năng nhất định.

6. Cho anh ấy thời gian riêng

Phụ nữ thường không do dự khi yêu cầu anh ấy dành thời gian cho mình, trong khi lại gặp khó khăn khi muốn nói ra điều mà anh ấy cần. Do đó hãy thỉnh thoảng đề nghị chàng dành một ngày để thư giãn với bạn bè, chơi game, đi dạo hoặc ngủ. Điều đó cho thấy bạn ủng hộ anh ấy tự do làm điều mình muốn, để anh là chính mình. Người đàn ông của bạn không cảm thấy lo lắng, và thời gian rảnh rỗi đó được xem như món quà của tình yêu.

7. Đề cao anh ấy hơn

Người đàn ông muốn cảm thấy là một phần rất quan trọng trong thế giới của người phụ nữ mình yêu thương. Trước tiên, anh ấy muốn trở thành người có thể giúp bạn giải quyết mọi vấn đề. Do đó bạn hãy để chàng có cơ hội thể hiện bằng cách hỏi ý kiến về cách lấy lòng sếp để tăng lương chẳng hạn. Khi hỏi, hãy cho thấy bạn tin tưởng, đánh giá cao ý kiến của anh ấy.

8. Bày tỏ lòng biết ơn

Chồng đưa con đến trường hoặc đi đổ rác, bạn cũng nên thể hiện sự biết ơn đối với chàng. Cuộc sống gấp gáp làm chúng ta quên đi những cử chỉ tốt đẹp dành cho nhau. Tuy nhiên ai cũng có cảm xúc cả. Vì vậy bạn có thể nói với chàng rằng: "Em thật sự đánh giá cao điều đó". Thể hiện sự biết ơn sẽ cải thiện thái độ của anh ấy và cũng như mối quan hệ của bạn bằng nguồn năng lượng của những cảm giác tốt đẹp.

9. Một cái ôm giá trị

Thay vì một nụ hôn thật nhanh trước khi ra khỏi cửa, hãy chọn một cái ôm thật lâu. Trong khi phụ nữ kết nối với nhau bằng lời nói thì người đàn ông lại thích kết nối bằng sự đụng chạm. Một cái ôm lâu ít nhất 7 giây có thể truyền cho người ấy một cảm giác ấm áp trước khi bạn ra khỏi cửa hoặc ra về sau cuộc hẹn hò. Và chắc chắn bạn cũng sẽ thích nó.

10. Lắng nghe chàng

Bạn lắng nghe những lo lắng hoặc những vấn đề chàng gặp phải mà không cần cố gắng giải quyết chúng. Thái độ lắng nghe chân thành cho thấy bạn không chế nhạo anh ấy yếu đuối, thiếu bản lĩnh.

Tác giả: Hoàng Anh Tú

Nguồn tin: Báo GĐ&XH