Dự án hồ chứa nước hơn 1.770 tỉ đồng ‘đắp chiếu’: Chủ đầu tư nói gì?

Your browser does not support the video tag.

Liên quan đến việc Dự án hồ chứa nước, tràn xả lũ Rào Trổ tại xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đến nay vẫn chưa hoàn thành, chủ đầu tư chưa chặn dòng theo đúng thời gian quy định, ông Trần Quang Thưởng – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn cho biết, hiện tại huyện Kỳ Anh chỉ mới giải phóng được 800ha (tổng 2400ha) diện tích đất để sử dụng xây dựng dự án.

“Nguyên nhân chưa thể hoàn thành, bàn giao dự án là do bên phía huyện chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Nguồn kinh phí và phần giải phóng mặt bằng do huyện Kỳ Anh làm chủ đầu tư, hiện chúng tôi rất muốn nhanh chóng triển khai chặn dòng, tuy nhiên chỉ mới giải phóng được 1/3 diện tích đất. Tính đến nay hạng mục Rào Trổ đã 2 lần xin gia hạn (lần cuối 2020). Hiện chỉ còn mỗi hạng mục này nữa là hoàn thành Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng”, ông Thưởng lý giải.

Sắt thép phơi sương tại dự án hồ chứa nước, tràn xả lũ Rào Trổ. (Ảnh: Trọng Tùng)



Theo ông Thưởng, phía công ty đã có văn bản đốc thúc UBND huyện để nhanh chóng bàn giao mặt bằng.

...

Trong khi đó, lãnh đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh (đơn vị thụ hưởng) lại cho rằng nguyên nhân chậm tiến độ hoàn thành dự án là do nhà đầu tư. Về sự chậm trễ thi công của chủ đầu tư, Ban là đơn vị thụ hưởng nên những vấn đề khác thuộc quản lý của huyện và các sở.

Đến nay dự án vẫn chưa thể chặn dòng. (Ảnh: Trọng Tùng)



Trước đó như VTC News đã phản ánh, Dự án hồ chứa nước, tràn xả lũ Rào Trổ tại xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp phép năm 2009 với tổng mức đầu tư là 1.770 tỉ đồng. Đây là một trong những hạng mục quan trọng nhất của dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh). Dự kiến đến đầu năm 2016 sẽ hoàn thành dự án. Tuy nhiên, đến nay đã 13 năm triển khai, chủ đầu tư vẫn chưa thể chặn dòng theo đúng tiến độ.

Việc thi công chậm tiến độ đã kéo theo vấn đề ô nhiễm môi trường, nguy cơ mất an toàn hồ đập.

Theo tìm hiểu của PV VTC News, năm 2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh có công văn phê bình Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng (thuộc Tập đoàn Hoành Sơn), là chủ đầu tư của dự án vì không chấp hành ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện dự án làm chậm tiến độ thi công công trình, không đáp ứng được yêu cầu kế hoạch tiến độ thi công đã phê duyệt. Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục cho phía chủ đầu tư gia hạn và yêu cầu đến tháng 12/2018 phải hoàn thành dự án.

Tác giả: TRỌNG TÙNG

Nguồn tin: Báo VTC News