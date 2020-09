Dự án bờ kè sông Trí (Hà Tĩnh): Chủ đầu tư ra đề bài mời thầu làm khó doanh nghiệp?

Liên danh Trường Thọ - Hồng Ngọc trúng thầu

Ngày 21/8/2020, Chủ tịch UBND Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), ông Nguyễn Hoài Sơn ký quyết định số 4077/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 01.XL: Kè chống sạt lở bờ sông Trí đoạn qua phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh (gọi tắt là bờ kè sông Trí).

Quyết định phê duyệt này dựa tên Tờ trình (số 209/TTr-BQLDA ngày 17/8/2020) của Ban quản lý dự án xây dựng thị xã và báo cáo kết quả thẩm định giá (số 234/BC-TCKH ngày 20/8/2020) của Phòng tài chính – Kế hoạch TX Kỳ Anh.

Quyết định phê duyệt trúng thầu cho liên danh Trường Thọ - Hồng Ngọc do Chủ tịch UBND TX Kỳ Anh Nguyễn Hoài Sơn ký.

Theo đó, Liên danh công ty TNHH Trường Thọ và công ty cổ phần xây dựng Hồng Ngọc (liên danh Trường Thọ - Hồng Ngọc) đã được phê duyệt trúng gói thầu trên, với giá thầu (đã bao gồm VAT) là 6.660.479.000 đồng (quy tròn 6,660 tỉ đồng).

Gói thầu này có nguồn vốn từ Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai đầu tháng 9/2019, với thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày.

Sông Trí - Nơi dự án được triển khai.



Ngay sau khi biết kết quả này, nhà thầu bị loại là Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hà Tĩnh (Công ty xây dựng số 3) đã có văn bản kiến nghị gửi chủ đầu tư là UBND TX Kỳ Anh, Ban quản lý dự án cùng các cơ quan chức năng khác, kiến nghị vào cuộc xem xét lại lý do đánh giá hồ sơ dự thầu của công ty không đạt, loại nhà thầu một cách oan ức, trái luật.

Lý do loại nhà thầu trái luật

Trong đơn kiến nghị, cũng như phản ánh trực tiếp với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, ông Phạm Văn Cách – Giám đốc công ty cổ phần xây dựng số 3 Hà Tĩnh cho biết, tham gia đấu gói thầu này, chỉ có Công ty xây dựng số 3 và liên danh Trường Thọ - Hồng Ngọc.

“Năng lực công ty chúng tôi hơn hẳn liên danh kia, hồ sơ dự thầu đảm bảo, giảm giá thầu hơn 365 triệu, nhưng cuối cùng lại bị đánh trượt với lý do rất vớ vẩn, trái luật. Trong lúc liên danh kia chỉ giảm thầu hơn 10 triệu một chút, lại trúng” – ông Cách bức xúc.

Đơn kiến nghị của Công ty xây dựng số 3.



Trong báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, do ông Nguyễn Văn Thành – PGĐ BQL dự án ký, cùng với Tổ chuyên gia do ông Trần Nam Vũ làm Tổ trưởng, đã đánh giá hồ sơ dự thầu của 2 nhà thầu tham gia, trong đó tại mục “đánh giá về kỷ thuật”, đã đánh giá công ty xây dựng số 3 “không đạt”, vì “Biểu tiến độ thi công mới chỉ thể hiện nhân lực và thiết bị; thiếu biểu đồ huy động nguồn vốn”. Đây là lý do khiến công ty xây dựng số 3 bị loại.

“Loại công ty chúng tôi với lý do này là trái luật, vì theo Luật đấu thầu năm 2013, công trình có vốn mới được triển khai, và tiến độ cấp vốn, huy động nguồn vốn là của chủ đầu tư chứ nhà thầu làm sao biết được công trình này vốn được bao nhiêu mà thực hiện. Do đó chúng tôi không làm biểu tiến độ huy động nguồn vốn. Loại chúng tôi vì lý do này là trái luật” – Giám đốc Công ty xây dựng số 3 cho biết.

Báo cáo đánh giá gói thầu đã đánh giá công ty xây dựng số 3 "không đạt" vì thiếu biểu đồ huy động nguồn vốn.



Theo lý giải của ông Phạm Văn Cách, trong hồ sơ dự thầu, công ty của ông đã có cam kết cung cấp tín dụng của ngân hàng với số tiền như yêu cầu của chủ đầu tư (2,001 tỉ đồng), năng lực tài chính đã đảm bảo, nhưng tiến độ nguồn vốn như nào là của chủ đầu tư, không thể đưa vào bài mời thầu rồi bắt nhà thầu phải làm, vì nhà thầu không thể đưa ra tiến độ cấp vốn, huy động nguồn vốn được.

Ban quản lý dự án bao biện?

Làm việc với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, ông Nguyễn Đức Thắng – Giám đốc BQL dự án xây dựng TX Kỳ Anh và ông Trần Nam Vũ – Tổ trưởng tổ chuyên gia đánh giá gói thầu trên cho biết, đã nhận được kiến nghị của Công ty xây dựng số 3 và đã báo cáo với Chủ tịch UBND TX Kỳ Anh, cũng như đang làm báo cáo giải trình.

Theo ông Trần Nam Vũ, việc hồ sơ của công ty xây dựng số 3 có mục bị đánh giá “không đạt” là do không đọc kỹ hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu không có biểu tiến độ huy động nguồn vốn như đề bài trong hồ sơ mời thầu.

Ông Trần Nam Vũ (bên phải) trong cuộc làm việc với PV Báo Bảo vệ pháp luật.



“Nguồn vốn này không phải là nguồn vốn bố trí, mà là nguồn vốn do nhà thầu huy động để thực hiện gói thầu, nhà thầu phải huy động tiền để thực hiện gói thầu” – ông Trần Nam Vũ nói và cho biết, hồ sơ mời thầu rất nhiều công trình của BQL dự án xây dựng TX Kỳ Anh, đều yêu cầu huy động nhân lực, máy móc và nguồn vốn, cái này nằm trong điều kiện chấm đạt hay không đạt.

Giải thích nhà thầu đã có bảo lãnh tài chính của ngân hàng, nhưng vẫn phải làm biểu tiến độ huy động nguồn vốn, ông Trần Nam Vũ lý giải: “Cái này nằm trong biện pháp thi công chứ không phải dòng tiền”.

Dẫu lý giải biểu tiến độ huy động nguồn vốn không phải là dòng tiền, nhưng khi giải thích rõ hơn, ông Trần Nam Vũ lại cho đó là… dòng tiền: “Đó cũng như nhân lực, máy móc, cũng để phục vụ thi công gói thầu, nhân lực là con người, máy móc là thiết bị, nguồn vốn là để gọi tiền, dòng tiền?!”.

Giám đốc BQL dự án xây dựng TX Kỳ Anh Nguyễn Đức Thắng.



Đem vấn đề này tham vấn chuyên môn với một lãnh đạo BQL dự án xây dựng cơ bản ở Hà Tĩnh (đề nghị dấu tên), phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật được khẳng định, việc BQL dự án xây dựng TX Kỳ Anh đưa yêu cầu bắt nhà thầu làm biểu tiến độ huy động nguồn vốn vào bài mời thầu, không những là việc làm trái luật, gây khó khăn cho doanh nghiệp dự thầu, mà còn là “cái bẫy” để loại nhà thầu có mục đích.

Liên quan đến giá trị gói thầu và việc giảm giá của các nhà thầu, lãnh đạo BQL dự án này cũng nói, trong giai đoạn khó khăn, Chính phủ siết chặt quản lý nguồn vốn, đầu tư công như hiện nay, việc một nhà thầu có năng lực, giảm giá tới 365 triệu trong gói thầu 6,7 tỉ, cần được ưu tiên xem xét, chứ chọn nhà thầu chỉ giảm giá 10,4 triệu đồng, với lý do loại nhà thầu không hợp lý như trên cần phải được cơ quan chức năng vào cuộc xem xét lại, hủy kết quả đấu thầu để đấu lại cho công bằng, làm lợi cho ngân sách Nhà nước.

Tác giả: Bùi Tiến

Nguồn tin: Báo Bảo vệ pháp luật