Đốt tủ quần áo dọa bạn gái, lửa bén cháy cả căn phòng

Hiện trường vụ cháy.

Tối 25/9, một vụ hoả hoạn xảy ra tại căn hộ tầng 7 chung cư phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Lực lượng chữa cháy Công an quận Nam Từ Liêm, Công an quận Tây Hồ và Công an TP Hà Nội huy động 8 xe chỉ huy, xe chữa cháy, xe cứu hộ và xe thang cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng hơn 23h, đám cháy đã được dập tắt, không có thiệt hại về người.

Khu vực căn hộ nơi xảy ra vụ cháy.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, chỉ có Nguyễn Đình Hoàn Vũ (SN 1983, quê Đồng Nai) là bạn trai chị L. (chủ căn hộ) đang ở bên trong.

Theo lời khai ban đầu của Vũ tại cơ quan công an, tháng 4/2022, Vũ ra Hà Nội sinh sống cùng chị L. Tối 25/9, Vũ gọi điện cho bạn gái nhưng người phụ nữ không về nên đã doạ đốt nhà.

Sau đó, Vũ châm lửa đốt tủ quần áo trong phòng ngủ, sau đó lửa bén vào đồ đạc xung quanh gây cháy cả căn phòng. Thấy lửa cháy lớn, Vũ chạy ra ngoài hô hoán và gọi cứu hỏa. Do cháy vào đêm muộn nên nhiều người dân sống ở chung cư tháo chạy tán loạn.

Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: Báo Tiền Phong