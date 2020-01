Đột nhập quán massage, bắt quả tang 2 nữ nhân viên đang bán dâm cho khách

Đột nhập vào quán massage, lực lượng chức năng phát hiện 2 nữ nhân viên đang bám dâm cho khách. Ảnh minh họa



Ngày 8/1, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mộng Kha (27 tuổi, trú tại TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Trước đó, khuya ngày 2/1, trinh sát Công an phường Thắng Nhất phối hợp cùng Công an TP.Vũng Tàu bất ngờ ập vào cơ sở massage Hảo My (phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) để kiểm tra hành chính.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 nữ nhân viên của cơ sở đang có hành vi bán dâm cho 2 khách nam.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở Nguyễn Thị Mộng Kha thừa nhận hành vi cho nữ nhân viên bán dâm tại chỗ. Theo đó, Kha mở cơ sở massage vào tháng 1/2018 với giá vé là 100.000 đồng/người.

Tháng 6/2019, do cơ sở vắng khách, nhiều khách lại có nhu cầu quan hệ tình dục với nhân viên nên chủ quán đồng ý.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, ngày 7/1, Công an huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây mại dâm do Cao Thị Thu (SN 1968, trú tại thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa) điều hành.

Trước đó, vào khoảng 19h50 ngày 4/1, tổ công tác công an huyện Tuyên Hóa bất ngờ kiểm tra hành chính nhà bà Thu và phát hiện tại 2 phòng ngủ trong nhà có 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai mỗi lần thực hiện hành vi bán dâm được trả 200 nghìn đồng, trong đó bà Thu giữ lại 100 nghìn đồng được cho là phí "hoa hồng".

Công an huyện Tuyên Hóa đã lập hồ sơ xử lý hành vi môi giới mại dâm của bà Thu, đồng thời cũng xử phạt hành chính 2 đôi nam nữ về hành vi Mua bán dâm.

Tác giả: Bạch Hiền (t/h)

Nguồn tin: Báo ĐS&PL