Đột kích trường gà, khống chế tại trận gần 40 đối tượng

Các đối tượng đá gà ăn tiền bị bắt giữ.



Khoảng 10 giờ 20 phút cùng ngày, Công an huyện Châu Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự bố trí lực lượng ập vào tụ điểm đá gà tại ấp An Phú, xã An Hòa, bắt giữ 37 đối tượng.

Tang vật bị thu giữ.

...



Tang vật thu giữ gồm: 44 triệu đồng, 18 ĐTDĐ, 9 xe máy, 4 con gà đá…

Qua điều tra ban đầu xác định sới bạc trên do Lê Hoàng Tâm Em (44 tuổi, ngụ cùng địa phương) đứng ra tổ chức lấy tiền xâu.

Theo Trưởng công an huyện Châu Thành, đây là tụ điểm cờ bạc đã nhiều lần bị lực lượng công an triệt xóa, nhưng sau một thời gian ngưng hoạt động các đối tượng lại tiếp tục đứng ra tổ chức, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện công an đã lập biên bản, đưa các đối tượng về làm việc và xử lý theo quy định.

Tác giả: Nguyễn Nhân

Nguồn tin: congan.com.vn