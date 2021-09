Đột kích “ổ bạc” giữa đêm, phát hiện trên chiếu bạc hơn 700 triệu đồng

3h50 ngày 11/9, sau một thời gian dài theo dõi, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương vừa phối hợp Công an huyện Bình Giang, Công an thị trấn Kẻ Sặt đột kích vào ổ bạc đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại nhà của Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1973, ở khu dân cư số 3, thị trấn Kẻ Sặt).

Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang đánh bạc tại nhà đối tượng Nguyễn Thị Dung ở khu dân cư số 3, thị trấn Kẻ Sặt



Tại đây ngoài chủ nhà là đối tượng Dung, cơ quan Công an xác định 9 người tham gia đánh bạc đa số đều sinh sống trên địa bàn tỉnh Hải Dương; và 2 người ở Hà Nội và Quảng Ninh. Tang vật thu giữ trên chiếu bạc 726 triệu đồng.

Công an cũng đang triệu tập một số người khác liên quan để làm rõ sự việc.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Hải Dương, đây là tụ điểm đánh bạc có quy mô lớn, nhiều đối tượng tham gia đã diễn ra trong thời gian dài. Hiện, phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục đấu tranh, làm rõ vụ việc./.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV