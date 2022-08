Đột kích đôi nam nữ làm điều mờ ám trong nhà nghỉ

Ngày 9-8, Công an phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thông tin, vào khoảng 22 giờ 00 ngày 8-8-2022, nhận được nguồn tin từ quần chúng nhân dân cung cấp tại một nhà nghỉ trên địa bàn có nhiều đối tượng đang tàng trữ và sử dụng ma túy đá.

CLIP: Công an khám nghiệm hiện trường tại nhà nghỉ

Nhận được nguồn tin trên, Công an phường Phú Chánh tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ Kim Tấn, qua kiểm tra, phát hiện đối tượng La Trường Vinh (SN 1994, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên); Nguyễn Hoài Băng (SN 1999, phường Tân Phú, Thới Bình, Cà Mau), trong phòng có giấu bịch nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy được hàn kín 3 cạnh và 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá.

... Đối tượng Nguyễn Hoài Băng



Công an đã tiến hành mời các đối tượng về trụ sở làm việc. Tại đây, Băng và Vĩnh đã khai nhận, Băng là người trực tiếp mua bịch nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng trên của một người tên Khang không rõ nhân thân, lai lịch tại khu vực gần nhà nghỉ Kim Tấn với giá 500.000 đồng với mục đích sử dụng ma túy chung cùng với Vinh.

Sau đó, Công an phường Phú Chánh báo cáo vụ việc và chuyển toàn bộ hồ sơ cùng với đối tượng đến cơ quan CSĐT công an cấp trên thụ lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Thảo Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động