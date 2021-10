Đón đợt không khí lạnh mới, miền Bắc và Bắc Trung Bộ mưa rét từ 21-10

Trong nước

Đợt không khí lạnh gây mưa ở vùng núi Bắc Bộ và Hà Nội từ đêm nay 20-10. Từ ngày mai, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to, trời chuyển rét với nền nhiệt phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.