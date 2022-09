Đối tượng vi phạm tông xe máy thẳng vào thiếu tá CSGT

Chiều 11/9, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã chỉ đạo Công an huyện Núi Thành và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xử lý nghiêm đối tượng đi xe máy tông trọng thương một cán bộ Đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh đang thực thi nhiệm vụ.

Hiện trường vụ việc.



Thông tin ban đầu, lúc 14h 50' cùng ngày, tổ tuần tra của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam do Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng, Đội phó Đội CSGT số 1 làm Tổ trưởng tổ chức tuần tra tại Km1014+400 QL1A thuộc thôn Vĩnh Đại, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành.

Trong lúc tuần tra, Thiếu tá Hồ Đức Thuận, thành viên tổ tuần tra phát hiện xe môtô BKS 76E1-638.89 do Lê Đức Sơn (SN 2001, trú xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển hướng Quảng Ngãi - Đà Nẵng chạy với tốc độ cao, không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện thì bị Sơn đã đâm thẳng xe vào người.

Hậu quả, đồng chí Thuận bị đa chấn thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp cứu; sau đó được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để tiếp tục điều trị.

Đối tượng Sơn sau khi tông xe máy vào Thiếu tá Hồ Đức Thuận đã bị tổ công tác giữ lại và bàn giao cho Công an huyện Núi Thành điều tra, xử lý.



