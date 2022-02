Đội trưởng hải quan nhận 830 triệu đồng từ nhóm buôn xăng lậu

Trả lời Zing tại họp báo của Bộ Công an cuối năm 2021 liên quan vụ án trên, đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Công an Đồng Nai, cho biết Cục điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố 14 bị can về tội Nhận hối lộ; trong đó có nhiều bị can giữ vị trí trọng yếu của lực lượng cảnh sát biển và bộ đội biên phòng cấp tỉnh.